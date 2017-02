Actores internacionales expresaron solidaridad con los presos políticos en Venezuela

Este 18 de febrero, cuando se cumplen tres años del encarcelamiento del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, expresidentes y diversos actores internacionales pronunciaron su solidaridad con los venezolanos y exigieron la liberación de los presos y perseguidos políticos.

En la Plaza de Colón de Madrid, España, se realizó un acto en defensa del líder opositor venezolano, al que acudieron representantes de tres partidos españoles: el responsable de Comunicación del PP, Pablo Casado; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; el senador socialista José Cepeda, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, así como familiares de López, entre ellos su padre, y el exiliado político Léster Toledo.

A favor del líder del partido Voluntad Popular, también se pronunció el exparlamentario y abogado de Nelson Mandela, Irwin Cottler, quien compartió un video a través de su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Hoy marca el tercer año del injusto encarcelamiento de Leopoldo López. Él y todos los presos políticos en Venezuela deben ser liberados”.

Today marks 3rd year of @leopoldolopez unjust imprisonment. He- & all political prisoners in #Venezuela – must be released. Fuerza y fe #18F pic.twitter.com/9ggMFXF97v

Manfred Weber, diputado alemán de la Eurocámara, expresó en un tuit: “Leopoldo López suma ahora 3 años en la cárcel. Liberación inmediata de todos los presos políticos! Solidaridad con la gente en Venezuela!

Leopoldo Lopez 3 years in jail now. Immediate release for all political prisoners! Solidarity with people in #Venezuela! #LiberenALeopoldo

