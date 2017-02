Albert Rivera: “Antonio Ledezma es el alcalde legítimo de Caracas y eso nadie se lo va a quitar”

Este fin de semana, cuando se cumplen dos años del injusto encarcelamiento del Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, decenas de venezolanos se reunieron en Madrid, España, para manifestar su apoyo y exigir Libertad para todos los presos políticos y para Venezuela. “No más Dictadura” fue el lema del encuentro que reunió a venezolanos y españoles en la Plaza Colón de la capital ibérica, donde también se recordaban los tres años de prisión de Leopoldo López.

Catherina Valera, sobrina del Alcalde Antonio Ledezma, expresó su agradecimiento a la Comunidad Internacional y pidió que se haga justicia Venezuela. “Antonio Ledezma es el Alcalde Metropolitano de Caracas, electo y reelecto por los caraqueños y está privado de su libertad por el único delito de ser un demócrata a carta cabal, siempre apegado a la Constitución, construyendo un país mejor para todos los venezolanos. Hoy no está preso solo él, sino todos los ciudadanos que lo elegimos para gobernar Caracas. Hoy, a dos años de su injusto encarcelamiento, está más fuerte que nunca, con la conciencia limpia, su alma libre y un espíritu de lucha que trasciende fronteras. Gracias a todos por su apoyo incondicional. Saldremos de esto más pronto que tarde y podremos enarbolar la bandera de la Libertad”

Autoridades españolas mostraron nuevamente su solidaridad, acompañando a todos los venezolanos en este difícil momento. La Homóloga del Alcalde Antonio Ledezma fue una de las primeras en llegar, Cristina Cifuentes, Presidenta de la Comunidad de Madrid, quien una vez más saludó con gran afecto a todos los presentes y le recordó a Catherina que siempre podrá contar con su apoyo, pues la Libertad de Venezuela es la Libertad de todos los ciudadanos democráticos, sin fronteras ni divisiones.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Albert Rivera, también se presentó en el lugar y al tomar la palabra reiteró su compromiso con la Libertad y la Democracia en Venezuela. “A mí no me lo contaron, yo lo viví cuando estuve en Venezuela. Yo sé que la están pasando mal allí porque no encuentran medicinas, alimentos ni seguridad. Pero al señor Maduro le digo desde acá, que esto no va a durar para siempre. Antonio Ledezma, eres el Alcalde Legítimo de Caracas y eso nadie te lo va a quitar”. Con respecto a las recientes declaraciones del presidente venezolano contra su homólogo Mariano Rajoy, aseguró: “Que sepa usted que España no es un país intruso, lo que sí somos es un país hermano de su pueblo venezolano y queremos para ustedes Libertad y Democracia”.

El Senador José Cepeda, del PSOE, también se hizo escuchar, expresando su solidaridad como miembro de un partido “verdaderamente socialista como es el PSOE, desde donde les manifestamos nuestro apoyo sin condiciones a Libertad y la Democracia en Venezuela”.

El diputado Rafael Hernando (PP),y Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid; Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y decenas de activistas y ciudadanos españoles que igual enviaron su mensaje de apoyo al Alcalde Metropolitano, a todos los presos políticos y a Venezuela entera.

Asimismo, estuvieron presentes Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, el diputado regional Lester Toledo, perseguido político del régimen y el joven Gabriel San Miguel, quien fue víctima de los abusos del Gobierno venezolano que le tuvo encarcelado varios meses sin orden ni justificación alguna.