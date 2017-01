Casa Blanca ofrecerá “asientos por Skype” a medios sin corresponsalías

La medida se produce después de una campaña en la que Trump criticó duramente a los medios de comunicación tradicionales, que tienen corresponsales permanentes en la Casa Blanca

La Casa Blanca anunció que habilitará cuatro “asientos por Skype” en las conferencia de prensa de Sean Spicer, portavoz del presidente de EE.UU., Donald Trump, a fin de dar oportunidad a los medios que no tengan corresponsal en Washington.

“Desde esta semana tendremos lo que hemos llamado ‘asientos por Skype’, que conectarán en directo con la sala de prensa. Esto abrirá la conferencia a periodistas no tengan la capacidad o los fondos necesarios para viajar a Washington y organizaciones que no tienen pase permanente”.

El portavoz no explicó cómo se asignarán los asientos ni si el mismo medio de comunicación podrá retenerlos de forma permanente.

La medida se produce después de una campaña en la que Trump criticó duramente a los medios de comunicación tradicionales, que tienen corresponsales permanentes en la Casa Blanca.