Clinton confían en que Pérez una a los demócratas como su nuevo líder

El expresidente de EE.UU. Barack Obama, y la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, felicitaron hoy a Tom Pérez por su elección como nuevo presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC) y expresaron confianza en su capacidad para unir al partido.

“Sé que Tom Pérez nos unirá bajo un estandarte de oportunidades y sentará las bases para una nueva generación de liderazgo demócrata para este Estados Unidos tan grande, audaz, inclusivo y dinámico que tanto amamos”, dijo en un comunicado Obama.

Ni Obama ni Clinton habían respaldó a ninguno de los siete candidatos a la Presidencia del Comité Nacional Demócrata, una figura equivalente a la del secretario general de los partidos europeos.

Sin embargo, Pérez, miembro del gabinete del expresidente Barack Obama (2009-2017) desde 2013 hasta finalizar su mandato, fue alentado por el equipo del exmandatario para postularse al cargo y contaba con el respaldo oficial del exvicepresidente Joe Biden, uno de los rostros más populares del partido.

Ese respaldo y el hecho de que Clinton le ofreciera la Vicepresidencia de EE.UU. han hecho que Pérez haya sido percibido como el candidato del “establishment” (el aparato) del partido.

Congrats to @DNC chair @TomPerez & deputy @keithellison. Excited for strong, unified party standing for best of our country into the future.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 25, 2017