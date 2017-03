Embarazadas venezolanas llegan hasta Colombia para parir

En Cartagena han sido atendidas 82 mujeres, la mayoría embarazadas, que salieron de Venezuela por la crisis en el país. Aunque se han salvado vidas, el sistema de salud de la ciudad no tiene los recursos para atender a la creciente cantidad de inmigrantes venezolanos

La crisis política y económica que atraviesa Venezuela en la actualidad ya viene desde hace un tiempo trascendiendo sus fronteras. Los inmigrantes en busca de atención médica y saciar el hambre, han llegado a Colombia, y ya el sector de salud de este país empieza a padecer las consecuencias.

En dos meses de este 2017, en Cartagena han sido atendidas 82 mujeres que salieron de Venezuela por la falta de alimentos, los altos costos y la crítica situación en las instituciones de salud. Aunque se han salvado vidas y los venezolanos están agradecidos por la atención, el sistema de salud de la ciudad no tiene los recursos para atender a los extranjeros.

Buscar la manera de sobrevivir

El diario El País de España narra la historia de Dariana Amaya, de 25 años, una joven venezolana que llegó a Cartagena y ha tenido que internarse horas enteras en las oficinas distritales para tramitar un servicio médico. Allí, en la Clínica maternidad Rafael Calvo ubicada en la ciudad turística colombiana, dio a luz a la pequeña Ashely Samara.

“O me iba o nos moríamos ambos”, dijo Dariana al momento de ser entrevistada. Y como ella, hay decenas de casos -solo en 2016 se registraron 40-. Según Jorge Quintero, médico y gerente del hospital, la mayoría de estas mujeres llega sin historia clínica y sin ningún control prenatal, y “por lo general ingresan por urgencias cuando ya tienen los dolores de parto o se sienten muy mal”.

El diario El Universal reseñó que cerca de 89 millones de pesos fueron invertidos en la salud de venezolanos que llegaron a Cartagena entre febrero y mayo de 2016, de acuerdo con un balance presentado por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), en el que, según el informe, la mayoría de pacientes eran mujeres en estado de embarazo.

El País precisa que durante todo el 2016, 309 venezolanas recibieron atención en Cartagena, lo que significó una facturación de casi 50.000 dólares para las finanzas de la clínica que las recibió. Entre enero y febrero de 2017, la cifra ya rondaba los $17.000.

Rocío Mendoza, subgerente de la clínica Rafael Calvo, declaró al diario español que no puede negar el servicio así estén indocumentadas: “Si se trata de una urgencia no miramos de dónde vienen ni quién paga, primero es la vida”. Adriana Meza Yepes, directora del Dadis, indicó a El Universal en Junio de 2016 que, efectivamente, por ley no se puede negar los servicios de salud a ningún colombiano o extranjero en el país, sin embargo apuntó que “son recursos nuestros que hay que apropiar para la atención de estos pacientes extranjeros que siguen llegando a Cartagena, afectando las inversiones en salud” de los ciudadanos del distrito.

El Departamento de Salud para ese entonces notificó a la Cancillería Colombiana, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, para que se tomen las medidas necesarias ante esta situación.

El personero de Cartagena, Willian Matsón, dijo a El País que en dos meses su oficina atendió a casi cien mujeres embarazadas que pedían ayuda. Ante esta situación, propuso que a los venezolanos que llegan al país se les dé el trato de refugiados para agilizar el servicio médico. Se conoce que a inicios de mes se firmó un acuerdo con el Ayuntamiento para crear un protocolo de atención y destinar una partida presupuestal para los migrantes, pero no hay más detalles.

El doctor Quintero reconoció que la situación no es fácil: “El Estado colombiano está de espaldas a lo que está pasando con la salud en las regiones de frontera a raíz de la llegada de venezolanos. Se necesitan más recursos y una política que garantice su atención”.

Mientras tanto, Dariana vive en el barrio Villa Estrella, donde advierten que matan por robar un par de zapatos, y aunque afirma que a veces se siente mucha inseguridad, “por lo menos tenemos lo de comer tres veces al día y medicina”.