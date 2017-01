Los diputados urgen a May a cuestionar a Trump por su opinión sobre tortura enero 26th, 2017 EFE Si te gustó, ¡comparte! Google+ LinkedIn Pinterest

Parlamentarios de todos los partidos y entidades independientes como Greenpeace y "Friends of the Earth" pidieron a May que defienda la lucha contra el cambio climático y los derechos de las mujeres en su reunión con Trump el viernes