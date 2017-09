Mayor García Plaza reveló en la OEA sus “diferencias” con el Gobierno de Maduro

En el segundo día de audiencias que realiza la OEA para evaluar la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, García Plaza habló sobre la distribución de alimentos en Mercal y Pdval, el "perverso" carnet de la patria y la amistad entre Cilia Flores y Maikel Moreno/ Foto: OEA

El exministro de Alimentación, mayor general Hebert García Plaza, compareció este viernes en la sede de la OEA y reveló las diferencias que lo llevaron a renunciar al gabinete de Nicolás Maduro, en una declaración que incluyó las órdenes que le dieron en la distribución de alimentos en la red de abastos Mercal y Pdval, así como el carácter “supervisor” del carnet de la patria para acceder a derechos constitucionales, y que las decisiones tomadas por el TSJ son previamente revisadas por la primera dama, Cilia Flores.

García Plaza, también ex viceministro de Defensa, manifestó frente al exfiscal Luis Moreno Ocampo y los juristas internacionales, que mientras estuvo en el ejercicio de su cargo recibió la orden de dar prioridad a las parroquias “simpatizantes” con el gobierno de Nicolás Maduro, ya que “no había comida para todos”.

Aseguró que tuvo contacto directo con el presidente Maduro, con quien tuvo diferencias sobre el tema, pues para el militar era más importante distribuir los alimentos en lugares identificados por las estadísticas como zonas de pobreza y pobreza extrema, a lo que el presidente le respondió que “no había comida suficiente para todos”. La decisión del jefe de Estado generó que una estructura de Mercal diseñada para atender a 100 familias sólo pudiera abarcar 10 o 20.

Del mismo modo, señaló que los indicadores para la asignación de alimentos eran la población electoral y el grado de simpatía de los habitantes de una comunidad con la ideología del gobierno.

En el segundo día de audiencias que realiza la OEA para establecer si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad por parte del Gobierno, intervinieron tres militares venezolanos exiliados: el capitán Igor Nieto, el teniente coronel José Gustavo Arocha, y el mayor general Hebert García Plaza.

El “manipulador” carnet de la patria

En su declaración, Hebert García Plaza habló sobre el carnet de la patria, al cual tildó de “perverso instrumento de manipulación”, ya que fue creado por el presidente de la República para “supervisar el acceso a derechos humanos y constitucionales” como la salud y la alimentación.

“Si yo saco el carnet de la patria significa que estoy de acuerdo con las políticas del Presidente. Es un perverso instrumento de manipulación mediante el cual usted, única y exclusivamente, podrá tener acceso a la alimentación y la salud”, indicó.

García Plaza habla del Plan Zamora y la amistad entre Cilia Flores y Maikel Moreno

García Plaza, quien fuera figura de confianza en el gobierno oficialista, destacó la amistad que hay entre el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y la esposa del presidente de la República, Cilia Flores; y reveló que las decisiones que toma la Corte deben ser previamente evaluadas por ella, quién, además, lo asesora en aspectos legales.

Sobre el Plan Zamora, explicó que se trata de un plan de defensa militar que se activó en abril de este año, a pesar de que no su activación era inconstitucional, puesto que no la soberanía territorial no estaba en peligro.

Destacó que este plan clasifica a personas “de amenaza interna y de enemigo”, y que “de acuerdo a la Constitución no se debería aplicar el uso de la fuerza o de armas de fuego” contra la población.

“El Plan Zamora básicamente fue un artificio legal basado en la necesidad que tiene la Fuerza Armada de garantizar la soberanía y la libertad de la nacional de la aplicación de un plan militar bajo una hipótesis que nunca se materializó”, apuntó García Plaza.

El exfuncionario de la FANB explicó en la audiencia en la OEA que abandonó el país luego de conocer que habían supuestos planes del presidente Maduro de abrir un proceso judicial en su contra por su “posición contraria” a las decisiones gubernamentales.

García Plaza también reveló que fueron los ministros Vladimir Padrino López (Defensa), José David Cabello (Industrias), y Giuseppe Yoffreda (Transporte Acuático), quienes lo alertaron para que abandonara el país salió del país ante estos indicios.