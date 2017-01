Peña Nieto “lamenta y reprueba” la orden de Trump para construir muro

El presidente Peña Nieto sostuvo que "donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiere nuestro respaldo, ahí debemos estar, ahí debe estar su país" / Foto: EFE

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo este jueves que lamenta y reprueba la decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de ordenar la construcción de un muro en la frontera común, y reiteró que México no pagará esa barrera.

“Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro”, aseveró en un mensaje televisado.

Asimismo, dijo haber ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzar las medidas de protección a los mexicanos que se encuentren en Estados Unidos. “Los 50 consulados en Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de migrantes”, explicó.

“Nuestras comunidades no están solas, el Gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran. Convoco a legisladores y a organizaciones de la sociedad civil a que sumemos esfuerzos para respaldarlas y apoyarlas”, manifestó.

El presidente sostuvo que “donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiere nuestro respaldo, ahí debemos estar, ahí debe estar su país” y agregó que como presidente asume “plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos”.

Enfatizó que las órdenes ejecutivas firmadas este jueves por Trump relativas a México “ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica”.

Esta negociación, expuso, “es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y nuestra sociedad”.

Dijo que con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que se encuentran en Washington, “y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores”, tomará decisiones sobre los siguientes pasos a seguir.

“México ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos. México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su Gobierno, acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos”, acotó.

Peña Nieto no se refirió a las demandas que se han multiplicado en las últimas horas de que cancele su visita a la capital estadounidense para reunirse con Trump, programada para el 31 de enero, ni habló de algún cambio de planes sobre ese encuentro.

Trump ordenó este miércoles iniciar la construcción del muro con México y recrudeció la política hacia los inmigrantes indocumentados, con la promesa de construir más centros de detención y negar fondos federales a las ciudades que traten de protegerlos.

Mientras ello ocurría, los secretarios mexicanos de Exteriores, Luis Videgaray, y Economía, Ildefonso Guajardo, sostenían una reunión que se prolongó durante 10 horas con funcionarios del Gobierno de Trump en la Casa Blanca.