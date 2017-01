Presidente de Fiat afirma que sector del automóvil se adaptará a Trump

El presidente del grupo Fiat Chrysler (FCA), Sergio Marchionne, afirmó que el sector necesita claridad sobre las políticas de la nueva Administración del presidente electo de EEUU, Donald Trump, y que los fabricantes necesitarán adaptarse a sus políticas.

Marchionne, que ofreció este lunes en Detroit una rueda de prensa al inicio del Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica (NAIAS), declaró a preguntas de EFE que el uso de Twitter por parte de Trump para establecer políticas e influir las decisiones de las empresas es algo nuevo.

“Es un nuevo territorio para todos nosotros. Ninguno hemos tenido antes un presidente que tuitee. Es una nueva forma de comunicación y creo que vamos a tener que aprender cómo responder”, dijo Marchionne.

“¿Qué vamos a hacer con Trump? La respuesta es nada, porque ha sido elegido. Es el presidente de Estados Unidos. Responderemos a cualquier medida que determina que es la política relevante para los Estados Unidos. Y nos adaptaremos. No es desmoralizador. Somos fabricantes de automóviles”, añadió Marchionne.

El presidente de FCA también señaló en varias ocasiones durante la rueda de prensa que los fabricantes de automóviles necesitan tener más información sobre las políticas de Trump para poder tomar decisiones.

“Necesito claridad. Todos necesitamos claridad. No somos los únicos que necesitamos claridad”, afirmó añadiendo que espera saber más sobre los planes de Trump en los próximos 90 días.

Este lunes Trump agradeció en Twitter a FCA el anuncio realizado el domingo por el fabricante de que invertirá 1.000 millones de dólares en Estados Unidos y creará 2.000 empleos.

Trump, que en el pasado ha amenazado a otros fabricantes por su producción de vehículos en México, dijo que “finalmente está ocurriendo: Fiat Chrysler acaba de anunciar planes para invertir 1.000 MILLONES de dólares en sus plantas de Michigan y Ohio, creando 2.000 puestos de trabajo”.

Ford said last week that it will expand in Michigan and U.S. instead of building a BILLION dollar plant in Mexico. Thank you Ford & Fiat C!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017