Presidente del Brasil expresa preocupación por Venezuela en carta enviada a la AN

El presidente de la República Federativa del Brasil, Michel Temer, envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Andrés Borges, expresando preocupación por la situación política, económica y social que atraviesa Venezuela y lamenta que la ayuda humanitaria de medicinas ofrecida haya sido rechazada por el Gobierno venezolano.

“Reafirmo con especial preocupación que seguimos la situación de Venezuela. Ya ofrecimos ayuda humanitaria, en particular incluso para donación de medicamentos. Desafortunadamente no se aceptó la oferta”, reza textualmente la traducción no oficial de la misiva fechada el 3 de febrero.

Temer aseguró que el Gobierno que preside sigue “dispuesto a contribuir en la medida posible” y en “el más absoluto respeto a la soberanía de Venezuela”.

“Sepan nuestros conciudadanos que Brasil está y siempre estará al lado del hermano pueblo venezolano”.

“En la certeza del vigor de los lazos de amistad y cooperación que unen nuestras sociedades, le pido que acepte, Señor Presidente, los votos de mi mas alta consideración, extendidos a todos los miembros de esta ilustre Asamblea Nacional”, expresa el documento firmado por el mandatario brasilero.