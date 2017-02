R. Dominicana: Rendición cuentas de Medina crea polémica en torno corrupción

El discurso de rendición de cuentas que pronunció el lunes el presidente dominicano, Danilo Medina, provocó hoy reacciones a favor y en contra, principalmente en el tema relacionado con la corrupción y la impunidad en el país.

Medina se pronunció este lunes por primera vez sobre los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht reconoció haber pagado en la nación, y aseguró que en este caso no habrá espacio a la impunidad.

Ante la Asamblea Nacional, afirmó: “no existen vacas sagradas en este Gobierno y no existirán mientras yo sea el presidente de la República”, al tiempo, resaltó las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público y el hecho de que su país será el primero en conocer, en mayo, las informaciones del Ministerio Público de Brasil a este respecto.

Para la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana (PC) el discurso de Medina, el primero de su segundo mandato, “no llenó las expectativas”, ya que, en su opinión, la sociedad esperaba el anuncio de acciones “contundentes” para combatir la corrupción y la impunidad.

Cuando Medina tocó este lunes dicho tema “parecía más un espectador y no un presidente de la República que tiene la facultad para cumplir y hacer las leyes, pues dijo que en su Gobierno no habían vacas sagradas, pero las tenía todas enfrente, y ha tolerado su ineficacia e ineficiencia durante cinco años y no ha hecho nada”, señaló en rueda de prensa la directora ejecutiva de PC, Rosalía Sosa.

Para el presidente del opositor Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún, el discurso de Medina “fue un monólogo poco convincente”, mientras que para el presidente de Alianza País, Guillermo Morano, se trató de “reiteradas promesas”.

“El discurso de Danilo fue un monumento a la mentira y a la simulación. La realidad es muy diferente al paraíso terrenal que describió en la República Dominicana”, argumentó, por su lado, Vinicio Castillo Semán, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP).

La alocución, sin embargo, fue bien acogida por el sector empresarial, que aseguró que “llenó todas las expectativas”, así como por organismos como la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), que hoy se mostró optimista ante “el compromiso” de Medina para enfrentar la corrupción y la impunidad.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM), el principal de la oposición, rechazó ayer mismo el discurso del mandatario y afirmó, además, que el acuerdo firmado por el Ministerio Público con la constructora brasileña Odebrecht no tiene base legal.

El Ministerio Público dominicano llegó a un acuerdo con la constructora brasileña, pendiente de la homologación por parte de un juez, en el que Odebrecht se comprometió a pagar 184 millones de dólares, el doble de la cantidad que admitió haber pagado en sobornos a funcionarios dominicanos para adjudicarse licitaciones de infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.

Este acuerdo ha sido cuestionado por la oposición y diversos grupos sociales que integran el colectivo “Marcha Verde”, y que la semana pasada entregaron en la Presidencia dominicana miles de firmas para exigir la creación de una comisión de fiscales independientes que, acompañados por la ONU, investiguen los sobornos pagados por Odebrecht.

Medina, que estrenó su segundo mandato el 16 de agosto pasado tras lograr la reelección, dedicó una buena parte de su discurso a resaltar los logros de su gestión en el ámbito económico y social.

Así, destacó el crecimiento de un 6,6 % de la economía el año pasado y resaltó el aumento de un 10 % de las divisas ingresadas por turismo, que alcanzaron los 6.721 millones de dólares.

El presidente Medina también aseguró que, en los últimos cuatro años, 1.072.400 personas salieron de la pobreza y otras 480.692 han superado la pobreza extrema, mientras que su Gobierno ha creado más de 450.000 empleos en ese mismo período.

El mandatario dominicano también se refirió a la termoeléctrica Punta Catalina de un consorcio en el que participa Odebrecht y que se construye desde 2013 en el sur dominicano, y dijo que está a la espera de los resultados que emita una comisión de notables que nombró para que investigue todo lo relativo a esta licitación.