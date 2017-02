Trump acusa a los demócratas de manipular sus comicios para favorecer a Pérez

El presidente de EEUU, Donald Trump, acusó hoy al Comité Nacional Demócrata (DNC) de haber manipulado sus comicios para lograr la elección como líder de Tom Pérez, del ala más tradicional del partido, y evitar el triunfo del legislador Keith Ellison, de la facción progresista.

En un mensaje en la red social Twitter, Trump consideró que Ellison “nunca tuvo una oportunidad” porque el sistema del Partido Demócrata se volvió contra él, igual que a su juicio sucedió con Bernie Sanders, el senador progresista que se enfrentó a Hillary Clinton en las primarias de las elecciones presidenciales.

“La carrera por la presidencia del DNC estuvo, por supuesto, totalmente ‘amañada’. El chico de Bernie, como el propio Bernie, nunca tuvo una oportunidad. ¡Clinton exigió a Pérez!”, consideró Trump en Twitter.

The race for DNC Chairman was, of course, totally "rigged." Bernie's guy, like Bernie himself, never had a chance. Clinton demanded Perez!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2017