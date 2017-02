Trump dice que sondeos negativos sobre veto migratorio “son noticias falsas”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que todos los “sondeos negativos” sobre su polémico veto migratorio a todos los refugiados y a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana “son noticias falsas”.

“Todos los sondeos negativos son noticias falsas, igual que los sondeos de (las cadenas) CNN, ABC y NBC en la elección. Lo siento, la gente quiere seguridad fronteriza y escrutinio extremo”, sostuvo Trump en su cuenta personal de Twitter.

I call my own shots, largely based on an accumulation of data, and everyone knows it. Some FAKE NEWS media, in order to marginalize, lies!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017