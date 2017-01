Trump manda a callar a periodista de CNN (Video) enero 11th, 2017 EFE Si te gustó, ¡comparte! Google+ LinkedIn Pinterest

"Tú no, tú no. Tu medio es terrible. Cállate, cállate. No seas maleducado. No te voy a dar el turno de pregunta. Vosotros (divulgáis) noticias falsas" Foto: referencial