Alcalde de Porlamar Alfredo Díaz: Hubo asignación irregular del Fonden en Nueva Esparta

Carolina Isava

Nueva Esparta

Alfredo Díaz, alcalde del Municipio Mariño del estado Nueva Esparta, denunció que el Gobierno nacional benefició a los ejecutivos locales del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV) con la asignación del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden) y discriminó a los que pertenecen a la oposición.

“Irrespetando las leyes y las instituciones, el Gobierno emitió recursos a sus alcaldías por medio del Fonden, algo nunca visto, pero que ocurrió para que ellos a fin de año pudieran cubrir sus compromisos”, afirmó Díaz.

El alcalde de Porlamar reveló que el Gobierno hizo la asignación a las alcaldías oficialistas “para que cumplieran con los aumentos decretados desde el nivel central y que le han generado deudas laborales a las municipalidades opositoras en el Estado Nueva Esparta”.

Informó que los aumentos salariales obligó a varios alcaldes a sacrificar algunas obras y servicios, así como las ayudas sociales que dan.

“Fueron 954 millones de bolívares lo correspondiente a los cuatro aumentos, desde febrero hasta noviembre del 2016. En ese momento el Gobierno solo nos mandó 276 millones de bolívares, el 50% de esa diferencia la tuvimos que sacar de nuestro presupuesto y todavía tenemos deudas con los trabajadores, que estaremos cancelando en los próximos meses”, aclaró.

Alfredo Díaz indicó que por primera vez, durante su mandato, no cumple con los compromisos establecidos con los trabajadores del ayuntamiento, “lo mismo pasa en Maneiro, Marcano y Arismendi, municipios de oposición”, afirmó.

Acusaciones contra Díaz

Alfredo Díaz, durante la Instalación de la Junta Directiva del Ayuntamiento de Porlamar, denunció que varios actores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) juegan al desgaste de la oposición.

“Es triste ver cómo algunos dentro de la Unidad juegan al desprestigio y al deterioro, a incriminarme y hasta acusarme. Algunos que se dicen, entre comillas representantes de la MUD, quieren sacarme del juego haciendo pacto con el Gobierno del PSUV”.

La acusación la hizo, entre otros actores, contra el concejal Daniel Lorenzo, “quien no aprobó la Memoria y Cuenta el año pasado y anda desprestigiándome. A él le digo: ¡Ya tu tiempo se acabó!, no utilices más a los enemigos para dañar a nuestro equipo”.

Piensa que siempre habrá gente que actúe de forma personalista y sin pensar en el colectivo, en este sentido también hizo referencia al edil Franklin Sánchez y a un ex gobernador de Nueva Esparta. “En los próximos días voy a tener las pruebas en la mano. Todavía no se ha cerrado, pero en el mes de abril un concejal nuestro, basado en que es abogado, utilizó a algunos personeros y me acusó ante Fiscalía en Caracas”, exclamó el burgomaestre.

Balance 2016

“El 2016 fue el año más difícil de nuestra gestión, con una crisis política, social y económica que provocó la intranquilidad y la zozobra de nuestra gente”, recordó.

Díaz explicó que “casi el 90% de nuestro presupuesto es propio, mientras que el otro 10% corresponde al situado constitucional. Es decir que si aquí llega a caer el comercio, lógicamente afectaría nuestra operatividad, por eso luchamos no solo para garantizar el empleo que genera esa actividad, sino también para mantener la economía del municipio donde convergen los otros diez municipios de Nueva Esparta. Tenemos que encarar la lucha por la protección del Puerto Libre”, esgrimió.

“El Puerto Libre sigue muriéndose y no ha habido un solo gesto del Gobierno para brindarle confianza a los inversionistas, a los comerciantes, a los emprendedores. Por eso promovimos con el apoyo de la Cámara de Comercio una nueva Ley del Puerto Libre”, dijo Díaz.

Alfredo Díaz concluyó diciendo que estaba dispuesto a medirse en primarias y que quiere tener al actual Gobernador Mata Figueroa como contrincante en las elecciones a la gobernación del Estado, “si es que lo dejan, porque estoy informado que gran parte del PSUV no lo quiere como candidato”, aseguró.