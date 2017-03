Alcaldesa Fernández llevó el programa “La Ruta de Agua para la Vida” al Junquito

Fernández calificó como “incompetente” la labor del Gobierno a través de Hidrocapital, ya que diariamente se une una nueva comunidad a la lista de las familias afectadas por la falta de agua/ Foto: Cortesía

El tiempo pasa y el mantenimiento en las tuberías de agua se va con él. Diariamente una nueva comunidad se une a lista de las familias afectadas por la falta de agua, mientras que millones de litros del vital líquido se desperdicia en las calles, como el reciente caso ocurrido en Plaza Venezuela, donde la tubería matriz del Sistema Tuy 3 no aguantó más y colapsó.

Este hecho pone en evidencia lo que ocurre en toda la ciudad, producto de la “incompetencia” del Gobierno nacional a través de Hidrocapital, como ente encargado de que todos los caraqueños cuenten con agua apta para el consumo humano.

Ante esta situación, la Alcaldía Metropolitana de Caracas continúa apoyando a las familias más necesitadas y brindando paliativos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Una muestra de ello es la atención brindada este lunes en el sector El Bosque, ubicado en el kilometro 13 de El Junquito, a donde se trasladó la Alcaldesa Encargada Helen Fernández, para llevar el programa “La Ruta de Agua para La Vida”, que no sólo permitió la entrega de un tanque de agua a la escuela de esa comunidad, sino que además surtió mediante camiones cisternas a los hogares necesitados.

“Estamos en el año 2017 en la época de la globalización y es insólito que existan comunidades que tengan meses y hasta años sin recibir agua, y no solo eso, sino que ante la mirada cómplice de este Gobierno se pierdan millones de litros como el caso de la tubería rota en Plaza Venezuela”, apuntó la Alcaldesa.

“Hoy, desde El Junquito le digo una vez más al Gobierno nacional que es el absoluto responsable del debacle que estamos viviendo y que por eso estamos decididos a avanzar a la salida constitucional de este Presidente que nos ha llevado al fracaso”, exaltó Fernández.

Destacó que el Ayuntamiento Metropolitano sigue comprometido con todos los ciudadanos, pese a la asfixia financiera que ha afectado al ayuntamiento.

La Alcaldesa Encargada recordó una vez más que no se trata de cisternas o tanques, sino de políticas públicas bien dirigidas, que vayan a la recuperación de todos los servicios públicos.

“Es esta zona hay niños, guardería y gente mayor que necesitan el vital líquido para vivir (…) en la mayoría de los casos la mujer es la más sacrificada, pues en ella recaen grandes responsabilidades como atender a los niños, asearlos, comprar los alimentos, pero esta rutina se ve seriamente afectada ya que cuando llega el agua, viene sucia y contaminada, producto de la falta de prevención”, indicó.

La voz de la comunidad

Amaris González, representante de la comunidad, contó la infinidad de problemáticas que afecta a las 500 familias que allí habitan. Transporte, vialidad y falta de agua son algunos, una situación que padecen desde hace tres años. “Hemos consignado cartas, peticiones por todas las vías y no hemos tenido respuestas, hoy recibimos una solución de la Alcaldía Metropolitana y no me importa de la mano de donde vengan los recursos sino que lleguen”, dijo

Por su parte, Cecilia Ariza, representante de la escuela relató que tienen tres meses sin agua e Hidrocapital los surte de manera muy irregular, razón por la cual se han visto en la necesidad de suspender las clases. “Hicimos las respectivas gestiones ante la Alcaldía Metropolitana a través de padres y representantes y hoy estamos recibiendo la respuesta que tanto necesitábamos”.

Durante la entrega de tanques, las cuadrillas de mantenimiento del equipo metropolitano también realizaron labores de desmalezamiento y limpieza general, incluyendo el hombrillo de la vía y áreas comunes de la institución educativa.