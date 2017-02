Alcaldía Metropolitana y Embajada Suiza presentaron avances del Mapa Ambiental de Caracas

El equipo metropolitano, encabezado por la Alcaldesa, Helen Fernández, expusieron por más de dos horas el proyecto que permitirá implementar un SIG de Residuos y Desechos Sólidos en la ciudad capital/ Foto: Cortesía

Biólogos, geógrafos, ingenieros, arquitectos, ambientalistas y diplomáticos se dieron cita este viernes en el Despacho Metropolitano para mostrar los avances de la primera Etapa del Proyecto Mapa de Residuos y Desechos Sólidos creado por la Alcaldía Metropolitana de Caracas en colaboración con la Embajada Suiza.

Todo el equipo metropolitano, encabezado por la Alcaldesa Encargada, Helen Fernández, expusieron por más de dos horas el proyecto que permitirá implementar un Sistema de Información Geográfica (SIG) de Residuos y Desechos Sólidos en la ciudad capital que facilite la gestión integral de los mismos por parte de todos los municipios y de las empresas.

Fernández, agradeció al jefe de misión adjunto de la Embajada de Suiza, Matthias Bachman, al equipo asesor y a todos representantes municipales por sumarse a este nuevo plan que calificó de “huella ambiental para la ciudad”.

“Una de nuestras principales preocupaciones es el ambiente. En ese sentido, estamos en la búsqueda de políticas que nos permitan construir una ciudad sustentable. Estos avances son importantísimos sobre todo en un país que reclama y merece una mejor atención”, señaló la autoridad metropolitana.

Para la mandataria es imperioso que las políticas ambientales estén muy bien coordinadas, sobre todo en materia de desechos sólidos. “Los gobiernos pasan y sólo quedarán las obras. Los proyectos y programas que como institución hayamos podido desarrollar por eso debe estar muy bien planificados, muy bien ejecutados. Recordemos que nosotros y el Alcalde Ledezma queremos dejar huellas en esta ciudad”.

El equipo asesor, encargado de cumplir con las seis etapas del proyecto creado por la Gerencia de Ambiente y la Fundación para la Conservación Metropolitana (FUNCOME), está integrado por la bióloga Isabel Novo, los geógrafos Jesús Delgado e Ylis Vásquez, los arquitectos Juan Sánchez, Jorge Molina y Julieta Centeno, el ingeniero Carlos Sánchez, el TSU Luis Alvares, quienes tendrán la tarea de facilitar la implementación y optimización de los desechos en una ciudad que genera aproximadamente entre 4 mil y 4 mil quinientas toneladas de basura al día.

El diplomático suizo, Matthias Bachaman, aseguró estar consciente del desafío que hay por delante, sin embargo, aseguró que no será una barrera.

“Sabemos sobre el mal manejo de residuos y desechos sólidos que existe en el país. Este una problemática muy obvia pero que tiene solución, por ello estamos aquí y le ofrecemos nuestro apoyo para hacer de Caracas una ciudad saludable ambientalmente”.

Por su parte, el presidente de FUNCOME, Alejandro Sánchez y el gerente de ambiente, Nicola Verónico coincidieron en que esta primera etapa del proyecto, en la que se mostró el 60% de la información sobre desechos sólidos el Área Metropolitana de Caracas es importantísima debido a que es necesario conocer el problema. “Los desechos sólidos no respetan fronteras y eso hay que saberlo”, afirmó Verónico.

Sánchez lamentó que no se haya podido avanzar en el 40% de los datos que falta ya que no se cuenta con información del municipio Libertador.

“Tenemos una limitación y es que no hemos podido obtener datos sobre residuos y desechos del municipio Libertador. Incluso, ellos fueron invitados hoy (viernes) a esta reunión y fueron los únicos que no acudieron pero eso no nos detendrá”.

En ese sentido, Fernández enfatizó que pese al “ausentismo” de poder que hay en ese municipio la AMC seguirá trabajando en él.

“Para nadie es un secreto que hay un ausentismo total por quienes dirigen Libertador y su ausencia se intensifica cuando les proponemos reunirnos. No obstante, eso no nos ha impedido seguir avanzando y dedicarnos aún más en ese sector (…) el mundo entero está preocupado por el cambio climático y nosotros no somos la excepción”.