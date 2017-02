AN abrió sus puertas a todos los sectores del país

Borges precisó que el enemigo más fuerte que tiene la sociedad venezolana es “la desesperanza y la desmoralización” / Foto: Archivo

Este miércoles la Asamblea Nacional inauguró la Consulta Nacional “El país que queremos”, propuesta para la participación de todos los sectores del país en la dirección de la Venezuela “que queremos” y en la búsqueda de acuerdos para recuperar la República, el progreso, la justicia y la libertad. Así lo dio a conocer el presidente de la institución, diputado Julio Borges.

La actividad se desarrolló en el Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo y contó también con la participación del economista, exministro del segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez y director encargado de la consulta nacional, Werner Corrales. Así mismo contó con la presencia del jefe de la Bancada de la Unidad, diputado Stalin Gonzalez, diversos parlamentarios, estudiantes y sociedad civil.

Borges indicó que el objetivo es recoger todas las propuestas que tienen grupos organizados, debatirlas en el seno del Parlamento y generar acuerdos que sean aprobados en Plenaria y presentados como un gran proyecto de país.

“En este lanzamiento que estamos haciendo hoy, la AN se abre a la sociedad para que podamos construir, semana a semana, cuál es esa nueva Venezuela que va a nacer cuando tengamos un cambio en el país, una Venezuela de producción, reconciliación, paz, trabajo, una donde todos los venezolanos puedan desarrollar su sueño y donde el único límite sea el esfuerzo que cada quien le ponga a este sueño”, expresó.

Recordó que cuando asumieron la Directiva de la AN, “dejamos claro que queremos continuar con lo que fue la visión desde el 2016, ser una institución abierta al país”, razón por la cual este primero de febrero se abra un debate nacional todos los miércoles, dentro del Parlamento y presidido por Werner Corrales, que busque la construcción compartida del país que queremos, y que esté abierto a toda la sociedad civil, las academias, universidades y gremios.

“Una de las cosas que siempre se ha repetido es que el problema de raíz en esta crisis es que no hay un plan de trabajo sobre que se va a hacer con Venezuela cuando llegue el cambio, y si uno analiza se da cuenta que eso no es tan cierto, ya que la crisis es tan profundamente grave que es casi prepolítica y preideológica”, expresó Borges.

Así mismo expresó que lo que se busca es un plan de país que una a todos, resumiéndolo seguidamente en dos ideales: “una Venezuela donde seamos más y tengamos más”, refiriéndose a un país donde se tenga acceso a la educación plena, a la libertad para desarrollar la dignidad y personalidad, donde se reconozcan los derechos y se cumplan los deberes y, donde haya la fuerza vibrante de la cultura, la creatividad y el conocimiento.

“En una Venezuela que tengamos más es donde los millones de venezolanos que hoy son propietarios de nada, puedan ser dueños; donde la gente que hoy no tiene trabajo, pueda tener muchas ofertas laborales, donde los jóvenes no se tengan que ir y en cambio, la gente venga a construir el sueño de sus vidas, esa es la Venezuela que podemos tener y vamos a tener”, expresó el presidente de la AN.

Aportando a Venezuela

Julio Borges destacó que invitaron al profesor Werner Corrales a ser líder del proyecto porque tiene muchos años construyendo y aportando “lo que puede ser la visión de una idea, de un plan y de un proyecto de país desde el 2009”, y refirió que su trabajo ha tenido contacto con más de 60 mil venezolanos que han aportado en la labor que viene desarrollando por Venezuela, “siendo un honor que esté ahora con nosotros”.

Precisó que el enemigo más fuerte que tiene la sociedad venezolana es “la desesperanza y la desmoralización”, pero agregó que lo más importante para el cambio que se quiere es “no dejar de soñar”, indicando que esta “es una lucha del miedo contra la esperanza y del bien contra el mal”.

“Se que este es el momento más oscuro quizá que hemos vivido en todos estos años, pero también es el momento más cercano a que tengamos un nuevo amanecer para Venezuela, y esperamos que estas nuevas ideas terminen en Proyectos de Ley, de investigación en las Comisiones y en discusiones en las universidades, y a las puertas del futuro está la discusión que hoy iniciamos”, expresó.