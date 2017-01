AN aprobó acuerdo sobre la necesaria vigencia del derecho al sufragio

Guaidó manifestó que en Venezuela actualmente quieren controlar el derecho a elegir y exigió respeto por los poderes públicos, especialmente al ente legislativo / Foto: Archivo

La mayoría parlamentaria aprobó este jueves en sesión ordinaria aprobó el acuerdo sobre la necesaria vigencia del derecho al sufragio de los venezolanos, luego de que en reiteradas oportunidades el Parlamento se ha pronunciado ante la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE), en publicar el cronograma para los comicios regionales y municipales que se deben celebrar este año.

En este sentido la Asamblea Nacional durante su gestión del año 2016 aprobó tres acuerdos, en los que exhortan al CNE para que adecúe su actuación en el marco de las normas, principios y valores de la Constitución en ocasión de la convocatoria de elecciones.

Asimismo, se emplazó en esa oportunidad a la institución apegarse a las leyes que garantizan la libertad de expresión, la pluralidad democrática y el ejercicio legítimo de manifestarse mediante el voto.

El acuerdo fue presentado por el diputado Juan Guaidó quien manifestó que en Venezuela actualmente quieren controlar el derecho a elegir y exigió respeto por los poderes públicos, especialmente al ente legislativo.

Se preguntó, ¿cómo es la regla escrita del juego, cómo se respetan las reglas cuando mantienen preso a diputados electos, cómo se respeta entonces el derecho a elegir cuando dejan a un estado entero sin representantes?

“El presidente Nicolás Maduro no tiene palabra porque, a su juicio, no respeta “ni la escrita ni la palabra de caballero”, manifestó Guaidó.

Señaló que el pueblo venezolano está viviendo claramente una dictadura, “por ello no solamente vamos a aprobar este acuerdo sino que lo llevaremos a las calles de Venezuela, para poder rescatar este sagrado derecho”.

Debate

Por su parte el diputado Hernán Alemán indicó que la situación del país, es una clara violación a la Constitución “el camino es pacífico y electoral, no tenemos que buscar atajos”, sentenció.

Dijo que el Gobierno en su violación solapó las elecciones regionales, con la excusa de que no había presupuesto. “El CNE anunció al país que las elecciones regionales se realizarían a finales del primer semestre del 2017 y las elecciones municipales en el segundo semestre, entonces no hay motivos para que los rectores no hayan empezado los preparativos de los comicios”.

Precisó que el camino es hacer presión al ente electoral y fustigó que así el Gobierno convoque unas “elecciones en Miraflores secretas es capaz de que pierdan, por eso tienen miedo porque ganar las regionales nos hacen cambiar las estructuras del país”.

Virgilio Ferrer enfatizó que es muy lamentable que la bancada del oficialismo en un tema tan importante se retire de la plenaria.

“Ante la crisis, falta de Gobierno lo que impera en la democracia son unas elecciones, pero ellos no entienden que el pueblo es quien decide y la soberanía reside en el pueblo”, comentó.

Señaló que el Parlamento no se encuentra en desacato y que actualmente existe un grupo de forajidos que gobiernan cuando ya el periodo de las gobernaciones se encuentra vencido.

“No creemos que esos forajidos duerman tranquilos con su conciencia”, fustigó.

Puntualizó que al solicitar unos comicios los gana la democracia y el pueblo venezolano. Sentenció que siguen firmes ante el poder que les dieron mediante el voto popular el 6 de diciembre del año 2015.

También dijo Ferrer que deben denunciar ante las instancias internacionales cómo el Gobierno ataca a una institución legítimamente constituida gracias al pueblo. “Nos cortan el presupuesto como si fuera una dádiva, vamos a quitarnos las caretas y digamos la verdad”.

Seguidamente el diputado Winston Flores (Unidad- Vargas) agregó que a los regímenes totalitarios les encanta elegir lo que quiere el ciudadano pero no les gusta convocar de nuevo elecciones cuando saben que han perdido el pueblo.

Recalcó que Venezuela es un ejemplo vivo de lo que es un régimen totalitarista y dictador, subrayó que elegir es un derecho humano “lo que comete este régimen es un delito de lesa humanidad. No puede ser que esta dictadura quiera elegir por nosotros”.

Por último advirtió no desmayar en la lucha e invitó al pueblo a unirse a la marcha del día lunes 23 de enero.

Tomas Guanipa mencionó que esta lucha es un reto que tienen los venezolanos para tener un mejor país, “el drama que se vive hoy es la peor crisis que haya vivido Venezuela”.

Destacó que hoy tienen la obligación, como representantes del pueblo, de salir a recobrar el derecho a votar “decidir si el gobernante puede o no seguir es una protesta ideal para definir el futuro y el progreso”.

Apuntó que ya entramos a finales del mes de enero y aún la presidenta del CNE Tibisay Lucena no le ha dicho nada al pueblo sobre el particular.

Marcha al CNE

Señaló que el 23 de enero irán a recordarle al CNE que deben haber elecciones. “Rescatar el voto es tarea de esta AN que hoy está agredida y perseguida por el Gobierno, significa también que podamos abrir las puertas a que el pueblo pueda recobrar su dignidad”.

Convocó a todos los venezolanos a las calles de Caracas y de todo el país a la marcha del día lunes 23 de enero, “vamos a escoger con la Unidad una nueva forma de gobernar donde el pueblo sea respetado”.

El diputado Julio Borges (Unidad-Miranda) informó que llevarán dicho acuerdo conjuntamente con el del diputado Gilber Caro a la sede del CNE, y ratificó la invitación a la marcha a nivel nacional hacia todas las sedes del ente electoral.