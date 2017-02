AN citará a Jefes Militares y Vicepresidente por agresión a diputados

Brito aseguró que los coroneles Zavarse y Lugo deben ser removidos de su cargo por haber sido los principales agresores de los diputados / Foto: Archivo

El Poder Legislativo citará al Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Antonio Benavides Torres, el Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe, Vladimir Padrino López, el Fiscal Militar Superior y el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, por las agresiones físicas a que sufren los diputados de la Asamblea Nacional cuando visitan la sede del Consejo Nacional Electoral y los demás organismos públicos en general.

Los funcionarios públicos deberán acudir al Salón Bicentenario del Palacio Federal Legislativo el próximo miércoles 1 de marzo a las 10:00 de la mañana para explicar por qué una comisión de diputados fue agredida en las puertas del CNE a principio del mes de febrero.

Los diputados José Brito y Ángel Medina denunciaron ante la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad que el 2 de febrero fueron agredidos junto al parlamentario Juan Requesens cuando se intentaron ingresar a la sede del órgano electoral para consignar el acuerdo aprobado por el Parlamento a través del cual se exigía la publicación del cronograma electoral.

Recordamos que el diputado Brito denunció ese mismo día que el coronel Vladimir Lugo dio la orden para que los agredieran en las afueras del CNE y quien le rompió la camisa azul que tenía ese día.

Medina aseguró que Brito, “fue brutalmente agredido por más de 10 efectivos de la GN, lo tiraron al piso y casi lo patean. Al ver aquello me acerqué para ayudarlo, pero un efectivo de la GN me tomó por el saco y me tiró al piso a mí también y no descarto que me iba a patear”.

El diputado Ángel Medina, quien es el presidente reelecto del Parlamento Latinoamericano, dijo que urge tomar nota de estos lamentables hechos dado que cada vez se llevan a cabo con más impunidad y con mayor agresividad.

Por su parte, Brito en su intervención afirmó que los coroneles Zavarse y Lugo deben ser removidos de su cargo, “puedo asegurar que fuimos agredidos por los coroneles Zavarse y Lugo, precisamente los oficiales que están encargados de la custodia de la sede del Palacio Federal Legislativo y el Consejo Nacional Electoral, por lo tanto ellos deben ser removidos de ese cargo puesto que no están allí para custodiar sino para agredir a los diputados de la Unidad”.

En este sentido, el presidente de la CP, diputado Edgar Zambrano emitió la orden de citar a los implicados e indicó que dicho acto de control está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “Lo hacemos para tratar de abordar este delicado tema de las agresiones de las cuales son objeto los parlamentarios que acudimos en reiteradas ocasiones a las sedes de los poderes públicos”.

Asimismo, comisionó a sus colegas Tamara Adrián y Omar González, presentes en dicha reunión, para que hagan la recopilación de todos los hechos de violencia que se han registrado durante los últimos años en contra de parlamentarios y sobre todo aquellos que han sido cometidos por funcionarios castrenses.