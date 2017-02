AN: Gobierno debe ofrecer respuesta al Vaticano para llegar a consenso

El diputado y presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges considera que el Gobierno Nacional debe ofrecer respuesta sobre la propuesta del Pontífice para llegar a un consenso entre ambos sectores políticos del país.

Así lo manifestó frente a la propuesta del Papa Francisco para trasladar una de las reuniones del diálogo al Vaticano. A su juicio, no hay nadie sentado con el Gobierno, “no hay diálogo si no cumple las mismas cosas que el mismo vaticano en la carta del Monseñor Parolin en diciembre ofrecía, las cosas que se comprometió y hasta ahora no ha cumplido, la pelota está en su cancha”.

Borges enfatizó que el Ejecutivo debe cumplir con las condiciones establecidas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por ello, precisó que la fracción opositora se encuentra a la espera del cumplimiento de los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo por parte del Gobierno.

Reiteró los cuatro puntos muy concretos: fecha de las elecciones, procedimiento para la libertad de los políticos privados de libertad, respeto a la Asamblea Nacional la cual fue electa por 14 millones de votantes, y abrir las puertas para que entren medicinas y alimentos de otros países.