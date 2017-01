AN hizo un minuto de silencio tras muerte de animador Arnaldo Albornoz

El presidente del poder legislativo, Julio Borges, expresó que ese minuto de silencio “no es sólo por Arnaldo, sino también por los 28 mil venezolanos que han sido víctimas de violencia”

Este martes la Asamblea Nacional hizo un minuto de silencio en respeto a la memoria del diseñador gráfico y animador del programa televisivo “La Bomba” que transmite Televen, Arnaldo Albornoz.

El presidente del poder legislativo, Julio Borges, expresó que ese minuto de silencio “no es sólo por Arnaldo, sino también por los 28 mil venezolanos que han sido víctimas de violencia”.

Entretanto, el parlamentario Manuel Teixeira fue quien pidió dicho minuto de silencio: “Albornoz falleció víctima de la violencia y esta cultura del crimen que se ha perpetrado en nuestro país en los últimos tiempos que no distingue entre venezolanos de pensamiento ni de posición. Una cultura de crimen que no le pertenece a los venezolanos porque nosotros no somos así”.

“Debemos estar en contra de la violencia y rescatar los valores que nos unen como venezolanos”, precisó.

