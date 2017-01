AP no respalda acciones que promueven falsas expectativas en la población

Oneiber Perazahizo un llamado a los representantes de la Asamblea Nacional y de la Mesa de la Unidad Democrática para que actúen de conformidad a las grandes problemáticas que afectan a los venezolanos Foto: Prensa

Este martes, la dirigencia regional de Avanzada Progresista (AP) fijó su posición tras abstener su voto en la Asamblea Nacional en el debate para declarar el abandono del cargo por parte del presidente de la república, Nicolás Maduro.

Oneiber Peraza, dirigente y diputado suplente a la Asamblea Nacional por Avanzada Progresista, señaló que la decisión de abstener el voto de los diputados María Teresa Pérez y Teodoro Campos, se debe a que esta tolda política no va a incentivar acciones que generen falsas expectativas al país.

“Ciertamente, existen suficientes pruebas que demuestran que Nicolás Maduro no está cumpliendo con sus funciones como Presidente. No obstante, consideramos que no se puede seguir generando desesperanza, desilusión y engañando a las grandes mayorías (…) Es completamente falso que aprobando el abandono de cargo del titular de Miraflores, en treinta días se convocarán elecciones”, dijo.

A su juicio, esta acción emprendida por la Asamblea Nacional responde, una vez más, al inmediatismo, el cual aseguró que le ha hecho mucho daño al país.

En este sentido, hizo un llamado a los representantes de la Asamblea Nacional y de la Mesa de la Unidad Democrática para que actúen de conformidad a las grandes problemáticas que afectan a los venezolanos.

“En este momento, las organizaciones políticas deben ser coherentes con la realidad del país, enfocarse a solventar la escasez de alimentos y medicinas, así como los altos índices de inseguridad. Igualmente, tienen que actuar con mucha mesura, sensatez y con base en la organización. Y a su vez, incorporar a todos los factores que hacen vida en la nación para que en conjunto puedan concertar soluciones efectivas a la crisis”, aseveró.

Por su parte, Pablo Sepúlveda, coordinador regional de Avanzada Progresista, respaldó las declaraciones de Oneiber Peraza. Expresó, que Avanzada Progresista jamás se prestará para engañar a la población, a diferencia de otros dirigentes políticos.

“Ayer, observamos cómo un representante de Acción Democrática dijo que sabían que se iba a aprobar el abandono de cargo de Nicolás Maduro, pero, que igual no se podrá hacer nada. ¿Entonces, qué sentido tiene esta aprobación?, ¿Y qué le van a decir al pueblo cuando transcurran los treinta días?, ¿Acaso van a alegar que una vez más el Gobierno nacional secuestró las elecciones, así como lo hizo con el referéndum revocatorio y la enmienda?. (…) Ya es hora de que las que organizaciones políticas sean honestas con la población”, sostuvo.

Sepúlveda, aprovechó la ocasión para aclarar que a pesar de que algunos miembros de la opinión pública vinculen a Avanzada Progresista con el chavismo y tilden a la organización de “entreguista”, se mantendrán firmen en su posición. Al tiempo que aseguró, que el único partido dentro de la Mesa de la Unidad Democrática que ha sido coherente y permanente en sus posturas ha sido Avanzada Progresista. “Hoy más que nunca pertenecemos a la Unidad” finalizó