Ávila: El Gobierno no quiere que AN deje de estar en desacato

Ávila aseguró que así como Maduro abandono el cargo, también lo hizo el secretario ejecutivo de MUD, Jesús Chúo Torrealba para actuar como "un factor político" / Foto: Archivo

El diputado de la Asamblea Nacional, Omar Ávila, manifestó que el Gobierno nacional es el más interesado en que la Asamblea Nacional no deje de estar en desacato porque “no quiere ser controlado”.

Condenó que se busque abrir otro proceso de investigación al secretario nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, por órdenes del presidente Nicolás Maduro, quien consideró que las declaraciones del parlamentario por Ezequiel Zamora son para “sembrar el odio para una guerra en el país, porque él sabe que jamás llegará al poder político”.

Asimismo, manifestó que las recientes declaraciones de Ernesto Samper en las que instó a la oposición a reconocer la legitimidad de Maduro como Ejecutivo nacional, van enfocadas “en el trabajo que le encomendó el Gobierno de Venezuela a través del diálogo que consistió en secuestrar el referendo revocatorio y alargar la agonía del pueblo venezolano hasta el 2018”.

Aseguró que no está en contra del diálogo, pero reiteró que no estaban dadas las condiciones para que el mismo se llevará a cabo. Recordó que desde la oposición exigieron la presencia de organizaciones internacionales como la ONU y la OEA pero no sucedió así.

Ávila dejo en claro que quienes se sentaron en la mesa de diálogo deben “asumir sus errores con humildad, no pueden pretender que sea borrón y cuenta nueva, a pesar de que ahora no vale que yo lo dije que yo lo advertí pero esa fue mi posición”.

Subrayó que al igual que el presidente de la República abandono el cargo, también lo hizo el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Chúo Torrealba, para actuar como “un factor político”, que a su juicio es también cómplice de los grupos que secuestran a la coalición opositora.