Ávila: OLHP es para aclarar quién manda en el país

El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela y diputado a la Asamblea Nacional, Omar Ávila, fijó posición acerca del relanzamiento del Plan Patria Segura y los denominado ahora como OLHP (Operación de Liberación Humanitaria del Pueblo) por parte del Gobierno nacional para combatir la inseguridad en el país; a su juicio, este problema no se resuelve con un simple cambio de nombre, sino aplicando estrategias para acabar con la delincuencia.

Señaló que cuando se mueve un contingente de gran cantidad de funcionarios policiales para hacer una toma en determinado sector, estos son, más que planes de seguridad, operativos para demostrar fuerza y control territorial.

“Toda esta parafernalia es para aclarar quién manda en un país donde se ha cedido territorio y monopolio a la violencia”, dijo.

Según Ávila, desde que se impuso la revolución en Venezuela se han registrado más de 300.000 asesinatos, a pesar de los 21 planes de seguridad anunciados y ejecutados por el gobierno; de los cuales, más de 100.000 se han producido en los últimos tres años, bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Dejó claro que no se trata de criticar todo lo que haga el Gobierno, sino de hacer las cosas como deben ser, para que realmente se obtengan los resultados esperados y rindan frutos con el tiempo.

“Indudablemente -como todo dispositivo- este mecanismo, si no está articulado en una política específica, con el transcurrir de los días se diluye su efecto, ya que solo atacan puntos determinados, pero no marcan una directriz como tal”.

Para Ávila, los resultados arrojados por la OLP no han sido efectivos, ya que no se distingue quién infringe la ley y quién no, como ha pasado en la mayoría de los ya ejecutados, donde menos del 10% de los detenidos son presentados ante la Fiscalía General de la República.

“Desde Unidad Visión Venezuela esperamos que en esta nueva etapa del relanzamiento del plan Patria Segura y de las OLHP, se ajuste dentro de una política de seguridad ciudadana, que entre otras cosas, obedezca a una normativa que vele realmente por los derechos humanos, y desarrollar mecanismos que garanticen mayor efectividad”.

Recordó que hasta la fecha, no han sido efectivo los 21 planes ejecutados, así lo demuestran las cifras de criminalidad que cada año va en aumento. Actualmente existe en el país cuatro planes de seguridad que presuntamente están al servicio de la sociedad venezolana: el plan “Patrullaje Inteligente” por cuadrantes (que ahora anuncian un aumento de 2119 puntos a 2300); el Plan Desarme; el plan Pacificación (que aún no lo han derogado) y el denominado plan OLP.

Agregó el dirigente político que esta es una nueva oportunidad para que el Gobierno demuestre que tiene la voluntad política que se requiere para realmente atacar este flagelo, y nada mejor que comenzar con el desarme de los colectivos y enfilar todo el peso de la ley contra las bandas que se han venido formando durante los años que lleva este régimen en el poder.

“A medida que hay impunidad aumenta la delincuencia y sin lugar a dudas el Estado está fallando en castigar las conductas contrarias a la Ley. Ello tiene como consecuencia directa un incremento automático y sostenido en la criminalidad”. Concluyó Omar Ávila.