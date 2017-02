Bandera Roja: No vamos a revalidar nuestro partido frente a la “dictadura”

Bandera Roja llamó "a una rebelión democrática en todos los terrenos de la lucha, y lo electoral es un espacio al que no rehuiremos ni con la ilegalización o intento de robo de nuestras siglas y símbolos" / Foto: Archivo

El partido político Bandera Roja informó que no validarían su tolda ante el Consejo Nacional Electoral ya que considera que la decisión fue tomada por “la dictadura venezolana mediante el CNE para ilegalizar a nuestros partidos y a otros varios, incluso algunos afectos al chavismo”.

A través de una nota de prensa explicó que en 47 años “nuestro partido ha transitado todas las formas de lucha posibles por la libertad, la democracia y el progreso social de Venezuela”, por lo que decidieron asumir como un reto “luchar en la ilegalidad, esta vez impuesta contra nosotros por dos vías simultáneamente.

Frente a esta “perversa y antidemocrática acción”, Bandera Roja hizo un llamado a sus militantes, amigos y a todos los venezolanos a no participar en el proceso de relegitimación de partidos políticos convocado por el CNE. “A no convalidar con nuestra firma esta decisión que restringe la participación del pueblo en la toma de decisiones. El órgano electoral cumple órdenes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que actúa como bufete particular de la mafia gobernante y pretende ilegalizar partidos, en la búsqueda de instalar o ratificar un sistema hegemónico bipartidista, reducido básicamente a dos tarjetas electorales”.

Aseguran que ésta no es la única vía que han venido utilizando el CNE y el TSJ contra Bandera Roja y otros partidos (Podemos, PPT, Copei, MIN…). “Al tiempo en que realizan esta estocada contra el sistema democrático de partidos en Venezuela, el TSJ ha intervenido desde hace varios años sobre la autoridad de nuestra tarjeta electoral, sometiéndola a un litigio espurio que busca rebanar la fuerza electoral de nuestra organización y entregar ese instrumento del voto revolucionario a un grupo de agentes del oficialismo al servicio de las mafias gobernantes. Son éstos quienes actualmente aparecen, con la diligente ayuda de algunos periodistas y medios de comunicación que parecieran, cuando no pagados, proclives a esta acción gobiernera, como supuestos representantes de nuestra organización”.

Asimismo, alertó a los ciudadanos y amigos de su partido a estar atentos frente a la posibilidad de que el oficialismo recoja firmas por nuestra tarjeta para intentar arrebatarnos jurídicamente nuestros símbolos y tarjeta electoral.

“Bandera Roja convoca a no firmar por nuestra tarjeta electoral ni por una ilegítima “relegitimación” de nuestra organización. Bandera Roja no requiere ni ha requerido de la autorización de ningún organismo del Gobierno para existir. Casi cinco décadas de convicción y firmeza revolucionaria lo demuestran: cárcel, muerte, persecución y desapariciones, al igual que logros importantes para los trabajadores, estudiantes y venezolanos en general, han robustecido nuestra legitimidad frente a los venezolanos como una organización de lucha indoblegable, insumisa, incorruptible e irreductible. Buscaremos vías para participar en el escenario electoral mediante los resquicios que pueda filtrar la dictadura”.

Rebelión

Bandera Roja llamó “a una rebelión democrática en todos los terrenos de la lucha, y lo electoral es un espacio al que no rehuiremos ni con la ilegalización o intento de robo de nuestras siglas y símbolos. Una dictadura que le tiene pánico a la evaluación popular, al juicio democrático que se expresa a través del voto popular, tiene sus días contados y su crónica es la de una muerte anunciada, como diría el Gabo. Pero para derrotarla es urgente un movimiento de calle, de asambleas populares y ciudadanas como expresión del poder de base y del protagonismo popular que debe multiplicarse en miles de líderes que broten de las luchas contra este régimen oprobioso”.

Aseguraron que “este es el camino que Bandera Roja va a transitar hasta alcanzar el establecimiento pleno de la democracia y el poder del soberano, no para que alguna mayoría aplaste a los vencidos, sino para que todos tengan los mismos derechos de un país próspero, de desarrollo, progreso, bienestar y genuina democracia popular”.