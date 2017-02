Belisario: Solo votando vamos a salir de esta pesadilla

Belisario señaló que nueve de cada diez mujeres coinciden que a través del voto es la vía pacífica y Constitucional “para salir de esta pesadilla" / FOTO: Archivo

En el marco del “Viernes amarillo”, la militancia femenina de Primero Justicia encabezada por la diputada de la Asamblea Nacional, Amelia Belisario y Elaisa Ferris, secretaria nacional de Justicia Familiar, denunciaron el padecimiento que han tenido que atravesar las mujeres venezolanas “ante la grave crisis que enfrenta el país”.

Belisario, calificó como “una comparsa de hambre” el incremento del salario mínimo e indicó que con el aumento de 44 mil bolívares en el bono de alimentación “nuestros hijos no van a poder comer. No se puede seguir engañando a las madres venezolanas. No sigan jugando con la salud de nuestros hijos”, agregó.

En este sentido mostró las cifras de varias encuestas realizadas en el territorio nacional, donde señala que cinco de cada diez madres venezolanas gastan más de 260 mil bolívares mensuales para enviar a un hijo al colegio, así como el gasto en alimentación de 280 mil bolívares y en salud para consultas médicas, vacunas y medicinas “si la consiguen” es de 220 mil Bs.

Señaló que la respuesta que dieron las venezolanas cuando se les preguntó ¿Cuál sería la solución a la crisis?, nueve de cada diez coinciden que a través del voto es la vía pacífica y Constitucional “para salir de esta pesadilla. Solo votando vamos a eliminar los carnavales del hambre, la navidad del hambre y el día de la madre del hambre”.

Belisario ratificó su compromiso para seguir luchando por el futuro, el cambio y el progreso de todos los venezolanos, alzando su voz para que el gobierno sepa “que Venezuela quiere votar”.

Por su parte, la dirigente Elaisa Ferris indicó que las madres venezolanas están cansadas de las colas, de la inseguridad y del desabastecimiento de medicinas. Cuestionó que “mientras Nicolás Maduro está engordando, los venezolanos están perdiendo un promedio de siete kilos cada dos meses ¡Eso no es gobernar!”.

Asimismo, rechazó categóricamente que el Gobierno gaste gran cantidad de dinero en la celebración de carnaval mientras que “los venezolanos pierden calidad de vida y se ven obligados a comer de la basura. Desde Primero Justicia no vamos a descansar hasta que el gobierno convoque a elecciones y que Venezuela recobre la democracia y la libertad para que los venezolanos podamos salir de esta terrible crisis”.

Esta convocatoria fue propicia para que la militancia justiciera, concejales, dirigentes, diputados al Consejo Legislativo de Miranda, así como la ciudadanía trancaran la vía de la avenida Francisco de Miranda con el fin de protestar y exigir al gobierno que se realicen “¡Elecciones Ya!” para solventar la crisis que afecta a los venezolanos