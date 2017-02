Biagio Pilieri: La política del Gobierno es la censura y la percusión

Pilieri señaló que denunciaran la situación de los medios en las instituciones del Estado para dejar un precedente y acudirán a instancias internacionales "porque es en el escenario en el que este Gobierno no quiere que se sepa" / Foto: Archivo

El ratificado como presidente de la Sub Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, diputado Biagio Pilieri informó que para la semana que viene será llevado a la plenaria del Parlamento venezolano lo que catalogó como “grave persecución, censura y cierre de medios de comunicación que se ha ido incrementando por parte del Gobierno”.

Informó que desde el Ejecutivo se está violando el derecho universal a estar informado y el derecho a informar “no es posible que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) funcione como brazo político del Gobierno, al igual que es inaceptable que la Corporación Maneiro (encargada de la distribución de papel a medios impresos) se convirtió en CLAP del papel periódico”.

Señaló que a través de la Corporación Maneiro “se han asfixiado a muchos medios impresos a tal punto que los llevaron al cierre, todo por informar, por decirle a la gente lo que verdaderamente está ocurriendo en el país, pero si otorgan recursos para suplementos gratuitos que además se presentan a full color y funcionan para hacer campañas y alabanzas al Gobierno”.

El parlamentario rechazó la actuación del directorio de Conatel contra los medios internacionales y nacionales que no cumplan con las líneas partidistas del PSUV, “por eso propusimos en la reforma de la Ley de Telecomunicaciones una nueva Conatel, para evitar que se den aberraciones que se han presentado y acabar con lo que vemos diariamente, como son utilizados circuitos radiales y hasta canales de televisión en donde la programación no tiene nada educativo y caen no sólo en propagandístico, sino que han utilizado lenguaje vulgar en horario supervisado, pero esos cuentan con la mirada complaciente de las instituciones porque están a favor del Ejecutivo y sus derivados”.

Aseguró que las irregularidades presentadas serán llevadas a las instituciones del Estado porque es necesario dejar un precedente, pero también acudirán a instancias internacionales “porque ese es otro escenario en el que este Gobierno no quiere que se sepa lo que está ocurriendo en Venezuela”.

Finalmente precisó que nuevamente acudirán a la Corporación Maneiro a mediar para que los impresos puedan recibir papel, “insistimos, no hay monopolio bueno, no lo es en el sector privado y menos en el público donde ha quedado demostrado que es aún más perverso porque está contaminado con el tema político”.