Blyde: MUD debe rescatar  agenda electoral como bandera política

“La agenda electoral debe ser la columna vertebral de la Unidad. Este tema la población lo va a entender porque lo tiene en su matriz, en sus genes, la gente sabe que es votando como cambiamos las cosas”, afirmó este sábado el alcalde del municipio Baruta Gerardo Blyde, durante su participación en el foro mensual de la organización Espacio Abierto.

El Hotel President, en Caracas, sirvió de escenario para que el analista político, Diego Bautista Urbaneja, el sacerdote Arturo Peraza y la máxima autoridad municipal de Baruta dieran su opinión e hicieran sus proyecciones sobre la situación actual del país.

Ante esto, Blyde consideró necesario la aplicación de una metodología que ayude a la Mesa de la Unidad Democrática, a concretar más victorias contra el Gobierno Nacional. Pues, existen oportunidades de mejoras dentro de la organización.

Catalogó de orfandad, el sentimiento que reina en los ciudadanos luego que el régimen de Nicolás Maduro, no pueda darle soluciones a los problemas que atacan a los venezolanos.

Blyde se refirió al diálogo nacional instalado en el país a finales del año pasado, del cual la organización opositora no logró los propósitos planteados.

A su juicio, el Gobierno Nacional, con sus representantes, sí planificó una estrategia clara. “Logró dividir los factores más importantes de la Mesa. Al sentarse unos y no otros, ya había logrado su primer objetivo. El segundo objetivo es que no tenían sinceridad en lograr algo más con el proceso que no fuera ganar tiempo”, sentenció.

En retrospectiva, el Alcalde de Baruta, dibujó lo que, a título personal, consideraba una estrategia en el diálogo. A su juicio, la posibilidad de recoger el 20% de las firmas para solicitar el revocatorio presidencial debía ser el primer punto.

La nueva MUD

Bajo la premisa, la transición lleva implícita procesos y hechos desencadenantes, Blyde reconoció que existe en el país un descontento social que debe ser escuchado por la Alternativa Democrática venezolana para poder concretar soluciones efectivas.

Blyde respaldó la iniciativa de reestructuración de la MUD y, aunque desconoce cuáles serán los cambios que desde la directiva deben darse, consideró que los jefes de los partidos deben asumir la vocería de cada actuación de la organización de manera directa.

En este sentido, enumeró las claves que considera debe tener esta nueva imagen de la agrupación opositora: “Debe tener una conexión directa con los ciudadanos, tiene que obligatoriamente unificarse en la agenda electoral y abrirse, no en la toma de decisión, a la consulta a todos los otros sectores que quieren participar”, finalizó.