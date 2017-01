Borges: Lucha de la oposición es por la Constitución y el derecho al voto

A juicio de Borges, actualmente en Venezuela no existen “leyes, ni justicia”, por lo que justificó que el Parlamento haya declarado el abandono de cargo de Nicolás Maduro / Foto: Twtter @JulioBorges

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, aseguró este martes que la lucha propuesta por la oposición por medio del Parlamento es por la defensa de la Constitución de la República y “el derecho sagrada a votar”.

A juicio del parlamentario, actualmente en Venezuela no existen “leyes, ni justicia”, por lo que justificó que el Poder Legislativo –con mayoría opositora– haya declarado el abandono de cargo de Nicolás Maduro, como mecanismo para presionar un proceso electoral en el país.

Para Borges, la medida en contra del Jefe de Estado representa más que un “simbolismo”, pues considera que es un paso importante para restituir el orden constitucional venezolano.

“Venezuela debe ponerse de pie para expresar que quiere elecciones”, manifestó en entrevista a Globovisión.

En este sentido, recordó que el Gobierno Nacional, según él, frenó la activación del referéndum revocatorio y pospuso las elecciones regionales para mediados de este año 2017 porque no quiere que los venezolanos se expresen a través del sufragio.

Diálogo con el Gobierno

Sobre el proceso de diálogo que fue emprendido por voceros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el Ejecutivo Nacional, el representante de la AN lamentó que el proceso, por el incumplimiento del bando oficialista, no haya producido los resultados necesarios para solucionar la crisis política y económica que padece la nación.

Sin embargo, insistió en el tema electoral como la principal premisa en la que se debe trabajar ante una eventual nueva reunión con el oficialismo, pues cree que la sociedad debe ser consultada sobre los caminos que emprenda el país.

“El mejor diálogo que puede tener Venezuela es el voto”, expresó.

Mensaje a la FANB

Por otro lado, Julio Borges negó que con sus exhortaciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) espere que esta institución “resuelva” la crisis política, sino que “queremos que el país se ordene tal y como establece la Constitución” y esta “dice que la fuerza no obedece a ninguna parcialidad política”.

También indicó que, una vez el actual bloque opositor llegue a ser gobierno, no se iniciará una “cacería de brujas” contra todo el contingente militar, pues remarcó que en la FANB, las decisiones que son tomadas hoy en día por “un grupúsculo que no reconoce a la Carta Magna”, y no por todos los sus miembros.

“Evaluaremos caso por caso, porque sabemos que hay efectivos honestos en la tropa”, arguyó.

Por último, dijo que al Gobierno le conviene mantener al Poder Legislativo en el presunto desacato, porque en su criterio es la instancia mejor legitimada con el respaldo de 14 millones de votos.