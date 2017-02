Borges: Nadie ha tenido reuniones con el Gobierno

Borges aseguró que el Gobierno se ve "obligado a reconocer la AN por las condiciones que imponen los organismos internacionales para el financiamiento" / Foto: Archivo

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, desmintió que algún sector de la oposición se haya reunido con el Gobierno. “Nadie ha tenido reuniones (con el Gobierno), mucho menos la Asamblea, son excusas, son ellos los que tienen que reconocer a la Asamblea”, dijo este lunes durante una entrevista con el periodista César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio.

Afirmó que el presidente Maduro necesita de la Asamblea Nacional para que los créditos que pidió a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y al Gobierno chino se lleven a cabo ya que “ambos han dicho que si no hay reconocimiento a la AN, no hay trato”.

Borges señaló que esto es un ejemplo de que el Gobierno está sufriendo las consecuencias de sus actos, “se topó con lo que significa la democracia y las consecuencias que implica gobernar fuera de ella. Se ven obligados a reconocer la Asamblea por las condiciones que imponen los organismos internacionales para el financiamiento”.

