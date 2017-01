Braulio Merino: Con Rangel Gómez, el tiempo se detuvo en Guayana

En materia de turismo, es imposible determinar si hubo algún crecimiento en el número de visitantes al estado ya que las cifras aportadas por el gobierno no son confiables Foto: Prensa

Como “Nula” califica Braulio Merino, miembro de la dirección regional de Primero Justicia en Bolívar, la gestión de Francisco Rangel Gómez al frente de la gobernación del estado más extenso de Venezuela.

“Rangel Gómez tiene 12 años al frente de la gobernación y en ese lapso no se ha experimentado cambio alguno en Guayana, él ha sido un mandatario insignificante, nulo. Podemos afirmar que el tiempo se detuvo en Bolívar y, para tragedia nuestra, lo único que hemos visto es involución”, enfatizó el dirigente político, quien no se explica cómo se puede invertir tanta energía y recursos para destruir al estado más rico de todo el país.

Merino hizo un resumen de lo que hoy es Bolívar: un incremento bestial en los índices de delincuencia “con claros indicios de que el hampa organizada tiene el control del estado y un nivel de desasosiego alarmante en la ciudadanía”, hecho comprobado con las múltiples intervenciones de la policía regional y algunas policías municipales, cuyos funcionarios han incurrido en la comisión de diversos delitos, al asociarse con grupos claramente conformados para transgredir las leyes.

. La inseguridad en los municipios del sur, la escasez de alimentos y medicinas y el aislamiento al cual fue sometida la capital del estado, Ciudad Bolívar, que lleva tres años sin vuelos comerciales, “nos indica que el turismo en Guayana es una quimera”, aseveró.

En materia de infraestructura no ha habido avances significativos, ya que, salvo una reparación a la autopista que comunica la capital con Ciudad Guayana, las carreteras del estado están en completo abandono “y peor si hablamos de las trocales secundarias o las vías de penetración hacia los centros de producción agrícolas y mineros”.

En las áreas de educación y salud el menoscabo es evidente. Aun cuando existe la excusa del “deterioro nacional”, también es cierto que en momentos de inmenso crecimiento económico y enormes ingresos a la nación, el avance fue insustancial.

“Por todo esto es que podemos afirmar que el tiempo se detuvo en Guayana. Un ciudadano que retorne al país después de 12 años de gestión de Rangel verá un estado en deterioro significativo”, enfatizó.

El estado Bolívar, como todo el país, está sumido en múltiples problemas, no obstante Merino propone algunas soluciones para comenzar a salir del foso:

1.- Realizar una importante labor de mantenimiento de rescate de la infraestructura del estado: carreteras y vías de penetración agrícolas y aeropuerto.

2.- Resolver la maraña jurídica que obstaculiza la explotación de minerales no metálicos a fin de generar empleo e ingresos adicionales. Bolívar es inmensamente rico en caolín, cuarzo, granito, piedras y arena y su potencial es enorme tanto para la industria nacional como para la exportación.

3.- Culminar la remodelación del aeropuerto de Ciudad Bolívar para devolverle a esta ciudad su condición de capital del estado y garantizar su comunicación aérea con el resto del país.

4.- Desarrollar un plan integral de seguridad ciudadana con el objeto de devolver la tranquilidad a sus habitantes. “Este estado es muy sensible ya que sus fronteras con otros países permiten la libre circulación de maleantes de todo tipo”. Además su extensión hace que el tema de seguridad sea bastante complejo.

5.- Otro tema sensible por su extensión, vecindad con otros países y gran cantidad de poblaciones indígenas, es el tema de la salud que debe ser objeto de un plan integral de atención preventiva para evitar el desarrollo de enfermedades endémicas que ya han empezado a manifestarse en la región.