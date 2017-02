Brito: Varios Alcaldes de Anzoátegui son cómplices de mafia saqueadora de Pdvsa

Brito aseguró que los nombres de los funcionarios presuntamente implicados en las irregularidades se harán públicos "aquí no será silenciado nada, aquí deberán pagar con todo el peso de la ley" / Foto: Archivo

El diputado a la Asamblea Nacional, José Brito denunció que al sur del estado Anzoátegui las mafias no sólo se enfocaron a saquear Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sino que se dedicaron a montar alcaldes que aprobaran hechos irregulares.

Brito en compañía de los parlamentarios Carlos Michelangeli, Chain Bucaran, quienes conforman la comisión especial que se instalará este martes e investigará el affaire en Pdvsa hizo un recorrido por la entidad y afirmó que Jesús Figuera, alcalde de El Tigre “fue el consultor jurídico de la empresa petrolera, mano derecha de Pedro León hasta hace tres años, quien además lo impuso en su momento como candidato hasta que logró ser la autoridad local, pero como ese también tenemos el caso de Carlos Ramos, Gerente de Producción de Pdvsa Gas, mano derecha también de la mafia roja de saqueadores, es alcalde de Anaco”.

Indicó que la historia Cantaura no es distinta, “está a la cabeza el alcalde del municipio Freites, Daniel Aro, quien venía de ser contratista de Pdvsa, socio y curruño de la mafia, es el alcalde de Guanta, en el municipio Monagas colocaron a una señora que no por no venir de Pdvsa es distinta, es una analfabeta funcional que no sabe absolutamente nada y que está metida en tremendo paquete porque han maquillado las cifras y ella ni entiende”.

El también dirigente de Primero Justicia continuó enumerando a presuntos funcionarios que han cometido irregulares como es el caso del que etiquetó como “cabecilla de la banda, el alcalde de Guanta Jonnathan Marín quien en conjunto con el alcalde de Barcelona Guillermo Martínez, esto es para que se pueda tener idea de la magnitud y alcance de las irregularidades. El hecho es tan grave y delicado que Aristóbulo Isturiz cuando fue gobernador llegó a decir que habían dos autoridades en la entidad, él y Pedro León”.

Asimismo, resaltó que en este momento todos han empezado a fingir demencia y “actúan como Judas con Jesucristo, todo el mundo niega las vinculaciones, resulta que ahora Jonathan Marín no conoce a los hermanos Urbano dueños de Cuferca una empresa que manejó un tinglado y desvalijó a Pdvsa, ahora nadie conoce a Pedro León cuando todos fueron sus peones”.

Brito precisó que conoce bien los casos, “atenderemos todas y cada una de las denuncias que se han hecho, desde la comida podrida que enterraron, pasando por las extracciones de barriles de petróleo, haremos público los nombres y funcionarios involucrados, aquí no será silenciado nada, aquí deberán pagar con todo el peso de la ley aquellos involucrados en hechos irregulares”.