Capriles: Declaración del abandono de cargo de Maduro busca solución electoral

Con la declaración del ejercicio constitucional del abandono del cargo de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional pretende brindar una solución electoral a la crisis que atraviesa el país, así lo expresó el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles.

“¿Maduro cumple o no la Constitución?, ¿Qué busca la Asamblea Nacional? darle viabilidad a la crisis que hoy viven todos los venezolanos. La mayoría de nuestro pueblo quiere votar. El Gobierno en todos los procesos electorales comete irregularidades, pero nunca nos habían robado el derecho al voto, como lo hicieron con el Revocatorio, con eso dieron el último zarpazo”, indicó.

Salario de estafa

El integrante de la Unidad calificó de “estafa” el nuevo ajuste al salario mínimo mensual anunciado el domingo 8 de enero por Maduro, el cual pasará de 27 mil 091 bolívares a 40 mil 683 bolívares.

“Tratando de ganar popularidad, el señor Maduro anuncia un ajuste, porque no podemos hablar de incremento el salario en 50 %. Creo que somos el único país donde un aumento de salario no genera ningún tipo de alegría. Ese ajuste es una gran estafa del Gobierno para con todos los venezolanos, porque la canasta básica al mes de noviembre estaba por encima de 600 mil bolívares, y si se lleva el ajuste al día a día, se habla de poco más de mil bolívares diarios. Ellos (Gobierno) hablan de aumentos, pero de no inflación y canasta básica”, aseguró.

Capriles reiteró que sólo con un cambio de Gobierno se podrá resolver el problema de la inflación. “Para que los venezolanos puedan ver que esos ajustes salariales generan capacidad de compra, tiene que haber un cambio de gobierno, porque por ahora esos ajustes generan preocupación en la gente y en las empresas que verán cómo harán para pagar esos ajustes”.

Por último, criticó que todavía no estén en circulación los billetes del nuevo cono monetario. “¿Dónde están los billetes de 500 bolívares? Le quitaron el efectivo a la gente y a muchos de quienes lo depositaron en el Banco Central de Venezuela no se le hizo efectivo el dinero. Este gobierno lo que hace es jugar con la paciencia de todos los venezolanos”.