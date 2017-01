Capriles invita a trabajar el miércoles para “sacar el país adelante”

" A nuestros próceres se les celebra con trabajo, esfuerzo y dedicación. Nosotros en Miranda trabajamos a diario", dijo

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, rechazó la medida tomada por el Gobierno nacional de decretar el miércoles 1° de febrero como no laborable, en homenaje a los 200 del natalicio de Ezequiel Zamora. En tal sentido, invitó a los venezolanos a trabajar ese día, porque a su juicio es la única forma de “sacar el país adelante”.

“Ahora el miércoles tenemos otra interrupción en la educación y en la economía, porque lo decretaron día no laborable, supuestamente para que la gente vaya a Los Próceres, y me pregunto: ¿Cómo hace la gente de Maracaibo para venir? Así no se saca un país adelante, aquí por cualquier cosa dan días libres”, destacó.

Para Capriles a los próceres se les celebra con trabajo, esfuerzo y dedicación. “Nosotros en Miranda trabajamos a diario. Cada día estamos en una comunidad distinta, porque todas son importantes y porque creemos que lo que más necesita el país y nuestro estado es trabajo y esfuerzo para progresar”.

De igual forma, durante una asamblea escolar, realizada en la Unidad Educativa Estadal Arenales, de la parroquia Guatire, en el marco del Día de la No Violencia Escolar, el Mandatario regional aseguró que está en cada uno de los venezolanos cambiar la situación actual que vive el país, y que sólo se puede lograr con compromiso y responsabilidad.