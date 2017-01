Capriles: La marcha del 23E debe ser en todo el país

Capriles aseguró que con la declaratoria del abandono del cargo a Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional no crea falsas expectativas en la gente, sino por el contrario abre un cauce para ofrecerle una solución electoral a la crisis Foto: Prensa Capriles

Este martes, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, reiteró el llamado a una movilización para el día lunes 23 de enero, a fin de que los venezolanos exijan al gobierno central la ejecución de elecciones este año.

“El 23 de enero salgamos todos los venezolanos a la calle, debe ser en todo el país, no sólo en Caracas. Debemos exigir elecciones, porque hasta hoy no hay ninguna en el calendario . El gobierno no quiere más elecciones en el país. Se roban los procesos electorales, como ocurrió en 2013 (con las elecciones presidenciales) y en 2016 con el Referendo Revocatorio”, dijo.

Aseguró que con la declaratoria del abandono del cargo a Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional no crea falsas expectativas en la gente, sino por el contrario abre un cauce para ofrecerle una solución electoral a la crisis.

“Maduro no quiere someterse al escrutinio popular. La mayoría de los venezolanos quiere votar, utilizar esa arma popular. La narrativa oficialista insistía en que desde el gobierno siempre se sometían a elecciones, pero hoy eso no es así. Ellos no quieren más elecciones, por eso los venezolanos debemos movilizarse y exigirlas. El país debería votar en el transcurso de 2017. Hay quienes se preguntan ‘¿bueno, y eso no era lo que decían en 2016?’ Sí, pero yo en lo personal creía que el gobierno no sería capaz de robarse el Revocatorio”, aseveró.

El también líder de la Unidad sostuvo además que la única manera de que la Contraloría General de la República no habrá procesos investigativos, es siendo “hampón y corrupto”. “En este país se debe ser hampón y corrupto para que la Contraloría no te investigue. Producto de lo que fue toda la lucha con el Revocatorio, el gobierno me montó una olla en la Contraloría. Hemos sido citados para una audiencia el día jueves. Nunca hubo un gobierno más corrupto en la historia de Venezuela que este. Hoy estamos en los primeros lugares de corrupción”

“Pretenden enlodarme en el caso de Odebrecht (…) han pretendido meterme a mí y aquí tengo todos los detalles de que Odebrecht trabajó con la Gobernación (de Miranda) antes de que yo fuera gobernador”, afirmó Capriles