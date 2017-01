Capriles: Maduro nos llevó al tiempo de la designación a dedo de gobernadores

Capriles, rechazó la designación de la nueva junta directiva de Petróleos de Venezuela, porque considera que sus integrantes no poseen los conocimientos sobre la administración de la principal industrias del país Foto: Referencial

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró que la designación de mandatarios regionales a “dedo” por parte de Nicolás Maduro, reafirma que la cúpula del Gobierno no quiere más elecciones en Venezuela, por lo que exhortó al pueblo venezolano a reclamar la soberanía del país a través del voto.

“Ya el gobierno ha sacado seis gobernadores o gobernadoras; el último fue el Gobernador de Sucre, Luís Acuña. El gobierno se come la luz, pasa por encima de las elecciones en las que el pueblo sucrense lo eligió. A este señor se le olvido que allí no lo puso Maduro, ni el ex presidente Hugo Chávez, él fue puesto en ese cargo por los sucrenses. El pueblo de sucre tiene que reclamar, porque ellos son los que ponen y quitan. En Venezuela llegamos al tiempo de la designación a dedo de los gobernadores, por eso es momento para luchar, para que se convoquen procesos electorales en el país, para que los venezolanos nos expresemos”, dijo.

Sobre el retiro de Ernesto Samper como secretario de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Mandatario Mirandino espera que el nuevo secretario de la instancia internacional impulse el respeto a la Constitución Nacional, así como la celebración de los procesos comiciales en el país.

“Gracia a Dios se fue el ex presidente Ernesto Samper, porque fue una ficha del gobierno de Maduro. No hay nada que agradecerle a este señor, porque nunca dio soluciones a la crisis que vive nuestro país. Ahora el ex secretario no tiene que seguir manteniendo su neutralidad; lo invito a que exponga su posición en respaldo al Gobierno nacional. La salida de Samper de la Unasur nos permitirá tener un secretario con una intención firme de respeto a la Carta Magna y para que haya elecciones en Venezuela, que es lo que quiere la inmensa mayoría de los venezolanos”, expresó.

Asimismo, Capriles desmintió que su persona esté fundando un partido político, esto ante un rumor que dio el militante del Psuv, Diosdado Cabello.

“A Diosdado Cabello lo conocemos muy bien en Miranda. El fue electo por lista del Psuv en la Asamblea Nacional, porque nadie lo quiere; el es el que menos va al AN. Lo que le queda es un programa de televisión, pero ¿quién paga eso? Desmiento que mi persona esté fundando un partido político, porque soy militante de Primero Justicia en donde hay debate, democracia y somos un bloque que cree en la Unidad. No le presten atención a un personaje como Diosdado. Él es muy valiente en tv, rodeado de escoltas, pero no se atreve a caminar solo en una calle”.

Junta directiva de Pdvsa

El Gobernador de Miranda, Henrique Capriles, rechazó la designación de la nueva junta directiva de Petróleos de Venezuela, porque considera que sus integrantes no poseen los conocimientos sobre la administración de la principal industrias del país.

“Maduro arrancó el proceso de politización de nuestra empresa para convertirlo en el Psuv petrolero. La industria petrolera de nuestro país llegó a ser una de las más importantes del mundo, pero ya no lo es. Eulogio del Pino, es el presidente; la señora Maribel Parra será la vicepresidenta de formación militar, pero no tiene ningún tipo de formación petrolera, ¿ella qué sabe de petróleo?, Delcy Rodríguez, ¿qué sabe esta señora de petróleo?; Simón Serpa es pana de Maduro, ¿qué carrizo sabe Simón Serpa de petróleo?; Rodolfo Marco Torres, reconocido por los antros de corrupción en el país por la importación de alimento, ¿qué sabe de petróleo?. Esta es la nueva junta directiva de Pdvsa”.

Por último, Capriles reiteró que este miércoles 1 de febrero el Gobierno de Miranda trabajará, pues aseguró que el país se saca de la crisis trabajando. “No estamos de acuerdo con este decreto, porque no está plasmado en la Constitución. El país se saca con esfuerzo, con trabajo. Nosotros todos los días estamos trabajando, pues invito a todos los que puedan hacerlo mañana a que lo hagan. Venezuela no se saca adelante no con ese decreto vago de Maduro”, concluyó.