Capriles: Sin FANB no habrá un cambio político en Venezuela

Capriles recordó que el deber de la FANB es defender el cumplimiento de la Constitución, por lo que instó a la institución a que cambie su postura ante la crisis venezolana

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, aseguró este viernes que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es un “factor fundamental” para el cambio político propuesto por la oposición, pues, a su juicio, sin esta institución no será posible realizarlo en el país.

“Veremos cuál será la conducta de la Fuerza Armada, porque sin Fuerza Armada no habrá cambio político (…) La Fuerza Armada es un factor fundamental para el cambio”, sostuvo el mandatario regional durante rueda de prensa.

En este sentido, destacó que no puede caerse en generalizaciones con el contingente castrense porque “una cosa es la cúpula (corrupta) y otra la familia militar”.

El líder de la MUD recordó que el deber de la Fuerza Armada es defender el cumplimiento de la Constitución de la República y garantizar la protección de los venezolanos.

“El mensaje que se le da a la Fuerza Armada tiene que cambiar, porque la tropa y sus familias viven la crisis (…) no es tomar las armas, golpe sería más retroceso, no podemos aplaudir eso porque no es solución”, acotó.

Por otro lado, Capriles indicó que el oficialismo sabe que no podrá recuperar su popularidad política, es por ello –afirmó­– que el Gobierno no quiere que se realicen nuevas elecciones en Venezuela. “Por eso juega a dividir a la oposición”.