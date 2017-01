Carreño: Aún con la desincoporación de diputados, la AN sigue en desacato

Sobre el abandono del cargo por parte del mandatario, Nicolás Maduro, Carreño dijo que “hay un retroceso y eso es producto de los desencuentros internos que tiene la mesa de la incapacidad, aquí no aparece abandono del cargo

Este lunes el diputado por la bancada minoritaria a la Asamblea Nacional (AN)por el Gran Polo Patriótico (GPP), Pedro Carreño enfatizó que el parlamento, a pesar de haber hecho oficial las desincorporaciones de los diputados del estado Amazonas, este poder sigue en desacato.

A su juicio, “este acto no reviste ningún carácter legal ni saca a la AN del desacato porque esta junta directiva usurpadora, no está facultada para llevar a cabo sesiones porque instalaron la Asamblea en un marco de ilegalidad, y si es ilegal toda la junta, entonces todas las acciones que se deriven son ilegales. Aquí lo que procede es que la junta directiva anterior se meta por el camino de la legalidad”, sentenció el diputado Carreño.

Sobre el abandono del cargo por parte del mandatario, Nicolás Maduro, Carreño dijo que “hay un retroceso y eso es producto de los desencuentros internos que tiene la mesa de la incapacidad, aquí no aparece abandono del cargo pero la derecha reaccionaria habla del mismo y nosotros con respecto a ello estamos bien claros de que es lo que está pasando en Venezuela en este momento”, reseñó ÚN.