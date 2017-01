“Chavismo usa sistema judicial para callar denuncias de la oposición”

Emer Álvarez aseguró que sigue en la lucha y en la calle trabajando para sacar al municipio Mariño, al estado Aragua y a Venezuela de la crisis en la cual está sumergida por responsabilidad, a su juicio, de quienes hoy está al frente del gobierno local, regional y nacional

Laudelyn Sequera/ Corresponsalía Aragua

El concejal del municipio Mariño del estado Aragua, Emer Álvarez, aseguró que nada ni nadie lo intimida, como tampoco lo callara y continuará denunciando las graves irregularidades que se vienen cometiendo dentro de la alcaldía de esta jurisdicción.

El señalamiento lo hizo a su salida del Palacio de Justicia de Maracay donde este martes acudió para ponerse a derecho ante la demanda que le interpuso el acalde del municipio Mariño, Alberto Mora, ante el Tribunal primero de juicio del estado Aragua, presuntamente por difamación agravada.

“Estamos viendo otro capítulo más de como el PSUV trata de utilizar la justicia para callar la oposición, pero se equivoca, yo estoy dando la cara, juramentando mis abogados, porque no tengo miedo, porque un alcalde ineficiente me acuse, porque tengo las pruebas de sus hechos de corrupción, no me voy a doblegar, el pueblo de Mariño y de Aragua saben los ineficientes que son los alcaldes del PSUV y lo corrupto que es este gobierno”, dijo Álvarez.

Aseguró que sigue en la lucha y en la calle trabajando para sacar al municipio Mariño, al estado Aragua y a Venezuela de la crisis en la cual está sumergida por responsabilidad, a su juicio, de quienes hoy está al frente del gobierno local, regional y nacional.

“ El alcalde Alberto Mora señala que yo lo difame, la acción penal es porque yo he dicho la verdad, la población de Turmero reconoce su ineficiencia”, expresó Álvarez quien señaló que ante la Contraloría General, Fiscalía y la Asamblea Nacional ha presentado las denuncias con sus pruebas “de los hechos de corrupción que viene cometiendo el actual alcalde”, dijo Álvarez.

El concejal expresó que la querella en su contra, se debe por denunciar presuntos hechos de corrupción, tráfico de influencias, “y la práctica del nepotismo dentro de la alcaldía de Mariño”.

El Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en Aragua, José Gregorio Hernández, expresó su apoyo al concejal Emer Álvarez, y señaló que el legislador local está siendo acosado por parte del alcalde Alberto Mora, quien aseguró, que utiliza el sistema judicial para tratar de callar las voces de los parlamentarios de la unidad, ”que tienen la responsabilidad de denunciar, de investigar, y ejercer la acción contralora, “y es lo que no le gusta a los gobernantes del partido de gobierno”.

Dijo que quienes manejen dinero que no les pertenece, “quien maneja los recursos de todos los ciudadanos, en este caso al pueblo de Mariño, tiene que estar abierto y claro que deben entregar cuentas y eso es lo que estamos pidiendo y que deje de estar utilizando el sistema judicial tratando de callar esas voces que viene realizando investigaciones muy importante”, dijo Hernández, quien es también diputado de la Asamblea Nacional.