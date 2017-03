Cierran mercado de pescadores Los Cocos en Margarita (Fotos)

Reclamó que mientras el alcalde de Mariño, Alfredo Díaz, fue el encargado del mercado todo marchó bien, “pero ahora vamos de mal en peor” Fotos: Corresponsalía

Por Carolina Isava

Este martes los trabajadores del Mercado Municipal Pesquero de Los Cocos, ubicado en el Municipio Mariño de Margarita, se vieron sorprendidos ante el cierre que ejecutaron autoridades regionales del Ministerio de Salud, debido al estado de insalubridad en que se encuentra el lugar.

Basura, sucio y hasta zamuros se han visto en las instalaciones desde que la Gobernación de Nueva Esparta quitó la administración del mercado a la Alcaldía del Municipio Mariño, así lo denunciaron los trabajadores una vez que las autoridades de Salud clausuraron las instalaciones.

Carmelo Brito, vendedor del mercado popular de pescado, reconoció que el lugar no está en las mejores condiciones de aseo, “pues el personal de limpieza hace lo que puede con los materiales que les administran. Además, ganan muy poco”.

A pesar de que cada uno de los trabajadores paga una cuota semanal para mantener aseado el lugar y que, incluso, ellos mismos colaboran, “no suministran los materiales adecuados para mantener salubre el lugar”.

Otro de los puntos que llevó a las autoridades regionales de Salud a cerrar el mercado fue que no todos los vendedores cuentan con los permisos sanitarios que otorga el organismo para laborar. “Es verdad, pero quienes no tienen la autorización han ido a renovar una y otra vez sin éxito, pues todo es una evasiva para darnos los papeles”, sentenció Brito.

De sol a sol

Los pescadores trabajan desde las 4:00 am hasta la 1:00 pm, de lunes a lunes. Brito destacó que de la actividad en el mercado viven muchas familias y que para algunos es la única fuente de trabajo. Por esta razón, no esperarán más de tres días para que las autoridades cumplan con la limpieza del lugar, “abriremos el mercado”.

Resaltó que el encargado por los pescadores, Luis Acosta, no permitirá que cierren el mercado muchos días ni definitivamente. “Nosotros hacemos esfuerzos y malabares para mantener en pie el lugar, mientras que las autoridades no hacen nada por regular a los buhoneros que están en los alrededores; quienes también generan basura, no cuentan con los permisos para laborar ni pagan cuotas de mantenimiento”.

Reclamó que mientras el alcalde de Mariño, Alfredo Díaz, fue el encargado del mercado todo marchó bien, “pero ahora vamos de mal en peor”.