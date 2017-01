Clark asegura que el Parlamento no avanza en investigaciones serias de corrupción

Refirió que desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral establezca el cronograma electoral para elecciones municipales y regionales las fuerzas políticas del oficialismo estarán preparadas para participar

El diputado a la Asamblea Nacional, Victor Clark, aseguró este lunes que la situación actual de la Asamblea Nacional no contribuye a las demandas de la población que votó por un Parlamento de mayoría opositora ni tampoco a un proceso de control político, legal y administrativo que sería beneficioso para el Ejecutivo.

“Nosotros estamos consientes de que la corrupción es un antivalor que está todos los días ahí inoculado, por eso se trata de una lucha dura desde todas las instancias. Lamentablemente un poder que pudiera contribuir al control político y administrativo, como la Asamblea Nacional, sabemos en lo que se han convertido y no avanza en investigaciones serias, y han reducido el control legal y administrativo en un show”, explicó Clark.

Refirió que desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral establezca el cronograma electoral para elecciones municipales y regionales las fuerzas políticas del oficialismo estarán preparadas para participar en cualquier contienda electoral.

“Cuando el CNE designe el crongrama electoral estaremos preparados para cualquier jornada. A la oposición le toca reorganizarce, dese el punto de vista político y electoral. Vamaos a seguir trabajando por la democracia y cada vez que venga una jornada electoral la asumiremos”, explicó el parlamentario en entrevista televisiva en Globovisión.

El parlamentario dijo que desde la dirigencia oficialista confían en las bases.

“Siempre vamos confiar en las bases chavistas, al final el pueblo de Venezuela apostó por la paz y por eso este 2017 será de recuperación. La oposición es cada vez mas débil, porque la MUD perdió el tino de una alternativa democrática y la población así lo percibe”.

Aseguró respecto a las recientes designaciones del presidente Nicolás Maduro de renovar una parte de la directiva de Pdvsa, que no solo se trata de una reorganziación, sino de una transformación de la compañía y de la industria petrolera nacional.

“No solo es ese argumento, sino la reorganización de la junta directiva, la transformación de la empresa a lo interno de Pdvsa, para la estabilidad de la economía. La lucha contra la corrupción es permanente, por lo tanto tenemos que asumirla con firmeza. La industria petrolera es de un país entero, porque Pdsva es de todos los venezolanos”.

Con respecto al diálogo, aseguró que de mantenerse las contradicciones en el seno de la oposición, la alternativa al diálogo será conflictiva y no funcionará como una herramienta para solventar la crisis.

“Con las contradicciones y con las inconsistencia de la oposición, que no se deslastra de los sectores más radicales, la oposición no avanza, y por eso no se sientan en la mesa de diálogo. La población que sigue a la oposición rechaza esa actitud”, concluyó.