Clíver Alcalá insta a Padrino López a cumplir con la Constitución

Este viernes el ex comandante de la Red de Defensa Integral (Redi) de Guayana,Clíver Alcalá Cordones criticó la inacción de la Fuerza Armada Nacional ante el constante “pisoteo de la Constitución” en el país. A su juicio “el papel de la FAN es cumplir con la Constitución”, por lo que su llamado a Vladimir Padrino López “siempre ha sido público”. “Yo sé que él observa este tipo de entrevistas. Yo sé que él se encuentra encerrado en este laberinto del que no puede salir”, dijo durante una entrevista concedida a Tal Cual. Alcalá lamentó que el gobierno nacional no acepte consultas ni observaciones. “(…) Porque todo está color de rosa, ¡y no! Todo está muy mal, porque lo que ellos viven dentro de una cápsula no es lo que representa el resto del país”, dijo. “Mira, Padrino, yo a ti no te hago ningún llamado, sino que seas un soldado venezolano cumplidor del juramento que hicimos de querer una mejor patria, con justicia social; y creo que en este momento nos hemos alejado mucho de eso”, concluyó Alcalá.