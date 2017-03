CNE reafirma que renovación de partidos inicia este fin de semana

se realizará durante diez 10 fines de semana seguidos y cuyo proceso se ejecutará con 421 máquinas, por lo que cada partido tendrá solo un fin de semana para lograr 0,5% del Registro Electoral (RE) en 12 estados

El proceso de renovación de los partidos políticos se iniciará este fin de semana y el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene las condiciones de convocatoria.

Es decir, se realizará durante diez 10 fines de semana seguidos y cuyo proceso se ejecutará con 421 máquinas, por lo que cada partido tendrá solo un fin de semana para lograr 0,5% del Registro Electoral (RE) en 12 estados.

#CNE inicia el 4 y 5 de marzo, la recolección de manifestaciones de voluntad , con el grupo de organizaciones políticas que aquí se muestra. pic.twitter.com/PUgkr3ttKo — Tania D´amelio (@taniadamelio) March 2, 2017

Ante estas normativas el coordinador nacional de PJ, Tomás Guanipa, expresó que “el CNE tiene que ponerse a derecho, dejar a un lado las arbitrariedades, está tratando de impedir la participación democrática. Se requiere de al menos 1.400 dispositivos para que los partidos puedan renovar su licencia en un fin de semana”.

Cada partido político tiene el derecho de acreditar testigos para los puntos de recolección de manifestaciones de voluntad y sala de datos. — Tania D´amelio (@taniadamelio) March 2, 2017

Por su parte, el coordinador electoral de la MUD, Vicente Bello, agregó que “en los últimos días no hubo en el CNE información de cambios en las condiciones del proceso, esperamos que el jueves (hoy) digan algo, pero no hay nada nuevo, después de tanto silencio no creemos que las reglas cambien, pero nuestro deber es exigirlo”.

El próximo fin de semana es el turno para las toldas más fuertes como Acción Democrática, Primero Justicia, Copei, Causa R y Voluntad Popular.

La recolección de estas manifestaciones se basa en lo establecido en la Ley y sentencias 1 y 878 del 2016 de la Sala Constitucional del TSJ. — Tania D´amelio (@taniadamelio) March 2, 2017

CRONOGRAMA

Tal como se mencionó anteriormente, de acuerdo al cronograma del CNE, este 4 y 5 de marzo le correspondería renovar su nómina de militantes a Avanzada Progresista, Vamos Adelante, Organización Kilométrica de Venezuela, La Fuerza del Cambio y Movimiento por una Venezuela Responsable, Sostenible y Emprendedora.

La rectora electoral principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’ Amelio, indicó que cada partido político tiene el derecho de acreditar testigos para los puntos de recolección de manifestaciones de voluntad y sala de datos.