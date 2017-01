Conferencia Episcopal Venezolana: La mesa de diálogo fracasó

Monseñor Padríon se refirió a las descalificaciones de las fue objeto el enviado de la Santa Sede. ""Las descalificaciones al Papa, a su enviado o a la CEV puso de relieve la falsificacion de los hechos"

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Monseñor Diego Padrón, calificó este sábado el proceso de diálogo y la mesa instalada para el encuentro entre gobierno y oposición en 2016 como un fracaso.

En la instalación de la asamblea anual de la CEV, Padrón fue tajante al señalar que el diálogo entre los factores políticos de oposición y gobierno no funcionó.

“Tras un prolongado in crescendo de las tensiones políticas, pero con un trasfondo de la realidad económica, sin distinciones de ideología o credo la población, los líderes políticos, la iglesia y las más diversas instituciones solicitamos la apertura de un diálogo entre gobierno y oposición. Parecía que todos estábamos de acuerdo y que ese era el camino para encontrar las soluciones, pero después del reciente intento fallido, a muchos les parece más una manifestación del inconsciente colectivo que una solicitud racional, para llegar a acuerdos para en poner en práctica de inmediato, como por ejemplo la liberación inmediata de presos políticos. La mesa de diálogo no funcionó, la metodología empleada no condujo a bueno resultados. El diálogo fracasó por una maligna conjunción de factores”, explicó Monseñor Padrón en su intervención.

El representante de la CEV puntualizó que el fracaso de la mesa de diálogo no puede ser atribuible al proceso en sí.

“La culpa del fracaso no fue del diálogo en sí ni de los facilitadores del proceso, sino de las partes sentadas en la mesa. No asumieron el dialogo en función del país, sino como estrategias políticas particulares”.

Monseñor Padrón se refirió a las descalificaciones de las fue objeto el enviado de la Santa Sede. “”Las descalificaciones al Papa, a su enviado o a la CEV puso de relieve la falsificación de los hechos”.

Precisó que la representación de la iglesia y los facilitadores del proceso no frustraron la posibilidad del revocatorio presidencial en 2016. “La facilitación no frustró el referéndum revocatorio. El secuestro del revocatorio se produjo 10 días antes del inicio del dialogo. Dónde están los resultados, fue la pregunta del secretario de la Santa Sede”.

El panorama de Venezuela en 2016, según Padrón, terminó muy mal. “El saldo está en rojo en todos los rubros. Centenares de muertos, hambre, desabastecimiento que provocan decesos. Mas de 120 presos políticos injusta e ilegalmente; la corrupción generalizada, el ataque la empresa no oficial; el ataque a los medios y la inconsulta ideologización de la educación”.

Padrón hizo un llamado a encarar las responsabilidades políticas ante la situación. “Quienes evadieron su responsabilidad por no poner en riesgo sus proyectos políticos estimulan la antipolÍtica”