Conozca quién es el activista de PJ encarcelado Jorge Luis González

El concejal de Maracaibo, Jorge Luis González Villasmil, el “hombre centrado que planifica y escucha a la gente”, ha desarrollado dentro del partido Primero Justicia su vocación de “levantar estructuras que no se conviertan en barreras”.

Jorge Luis González consiguió la manera de hacer que engranen sus conocimientos de Arquitecto, Especialista en Urbanismo, Magister en Gerencia Empresarial, egresado del programa de Ciencias y Técnicas de Gobierno y locutor; con la atención comunitaria que ofrece desde su programa Vivo Maracaibo transmitido por Metropolis 103.9, y con su trabajo como dirigente político y concejal de la ciudad que él denomina como un espacio con “gran potencialidad para la sensibilidad humana, la hermandad e igualdad”.

Es padre de una niña, Paula Isabel de cuatro años y también cría a su sobrino de un año Damián Andrés. Creció junto a cinco hermanos. De allí que los valores como libertad, progreso, igualdad, solidaridad, justicia, subsidiariedad y participación; que promueve Primero Justicia hayan encajado perfecto en su personalidad y servido como herramientas para ser ejemplo de ciudadanía a los que viven a su alrededor.

González fue privado de libertad por el tribunal segundo de control de Maracaibo, luego de haber sido detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sin orden de captura, sin conocer los delitos imputados y con la firme convicción de que su lucha por el progreso del país es su principal delito.

“El Zulia es el mejor estado de Venezuela y Maracaibo, aún y con el calor que hace, es la mejor ciudad. Hay tanto por hacer que lo peor que nos puede pasar es que se nos vaya la vida y no veamos a nuestros hijos jugar en un nuevo parque que esté siempre limpio, que no los podamos educar en universidades realmente autónomas y que no conozcan las estructuras con accesos a personas con alguna discapacidad motora, que son las que realmente incluyen a todos los ciudadanos. Para todo eso hay que trabajar localmente, pero también políticamente. Abrirnos a servir a la gente a través de la política es también una manera de construir ciudad”, aseguraba González en la última exposición de proyecto de la cátedra Servicio Comunitario en la Universidad Rafael Urdaneta, de la cual es tutor por ser el coordinador de la Fundación Maracaibo Posible desde el año 2009.