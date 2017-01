Conrado Pérez: Seguiremos protestando en las calles sin miedo

El parlamentario señaló que acciones como esta continuarán "hasta lograr recuperar el derecho de los trujillanos a votar en contra de un Gobierno criminal y corrupto, que nos ha arrebatado la paz y la calidad de vida", dijo

Liderados por el diputado Conrado Pérez Linares, activistas y líderes sociales de la tolda aurinegra, protestaron pacíficamente contra la escasez, la inseguridad y la corrupción.

El partido Primero Justicia (PJ) en el estado Trujillo, en conjunto con el Secretario General de dicha tolda, el diputado a la Asamblea Nacional, Conrado Pérez Linares, salió a las calles a manifestar de forma pacífica contra la inseguridad, violencia, corrupción y escasez que se vive, no solo en esta entidad, sino en el resto del país.

Al respecto, el parlamentario señaló que acciones como esta continuarán “hasta lograr recuperar el derecho de los trujillanos a votar en contra de un Gobierno criminal y corrupto, que nos ha arrebatado la paz y la calidad de vida”, dijo.

“Mientras no se le pague a los policías, maestros, médicos y enfermeros un sueldo digno; mientras no mejore la calidad de la educación, mientras no haya seguridad y garantías para crecer y prosperar en Venezuela y en el estado Trujillo, seguiremos en la calle sin miedo”, aseveró Pérez Linares.

Finalmente, el diputado hizo un llamado al Gobierno a dejar el “pánico”, convocar a elecciones y asumir su responsabilidad “ante la grave crisis humanitaria que afecta a millones de venezolanos”, añadió.