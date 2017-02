Contraloría interpuso recurso de amparo ante el TSJ por “desacato” de la AN

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tiene 48 horas continuas para responder al recurso interpuesto por la Contraloría / Foto: Twitter @YVKE_MUNDIAL

El contralor general de la República, Manuel Galindo, interpuso este miércoles un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el supuesto “desacato” en el cual habría incurrió la Asamblea Nacional (AN) hacia la Contraloría.

En declaraciones a periodistas en los alrededores del TSJ, Galindo explicó que la solicitud se realiza luego que la Junta Directiva del Poder Legislativo obstruyera la labor de la nueva auditora interna interventora de la AN, Mayren Ríos Díaz, al negarle el acceso a los funcionarios de la Contraloría a la sede administrativa del Parlamento.

“Se intentó notificar al director de la institución (de auditoría de la AN) sobre su destitución del cargo, pero no se nos permitió la entrada a las oficinas”, explicó el contralor, al tiempo que indicó que debido a esta situación, la autoridad de la dirección de auditoría, David Solórzano Higuera, feu destituido sin trámite previo.

La intervención sobre la Asamblea Nacional fue oficializada en Gaceta Oficial N° 41.095, de fecha 14 de febrero de 2017, en la cual se estableció que la nueva auditora se mantendrá en el puesto hasta la fecha en que ocurra la designación por concurso público del nuevo titular de la Dirección de Auditoría Interna del Órgano Legislativo.

La Junta Directiva del Parlamento, encabezada por el diputado Julio Borges, rechazó el lunes la medida, al considerar que la misma corresponde a una “extralimitación” de las funciones del Contralor de la República.

Por su parte, Galindo señaló que los diputados de no tienen para pedir a la Contraloría que informe sobre las acciones que se están emprendiendo hacia la AN, pues precisó que el procedimiento es administrativo y no legislativo.

Debido a este “desacato” –dijo la autoridad del Poder Ciudadano– los vinculados podrían pagar desde una multa hasta ser destituidos de su cargo.

“Ante este desacato por desconocimiento de la ley, omisión o abuso, el viernes será publicado un cartel de publicación en la prensa y desde ese entonces tendrán 15 días para presentar lo que la Contraloría está pidiendo”, acotó.

Asimismo, Galindo recalcó que todos los procesos que involucran este caso deben ser resueltos por la directiva dirigida por el diputado Henry Ramos Allup, pues recalcó que la AN también se encuentra en desacato ante el TSJ y las actuales autoridades no tienen validez jurídica.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tiene 48 horas continuas para responder al recurso interpuesto por la Contraloría.