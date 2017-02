D’Amelio: Regionales serán “interrumpidos” hasta que finalice renovación de partidos

La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio, informó este viernes que el proceso de convocatoria para las elecciones regionales estará “interrumpido” hasta que finalice la renovación de partidos.

“La sentencia del 21 de octubre señala que los partidos que no se legitimen, de acuerdo con la norma, se debe ir a un proceso de renovación. En este momento está interrumpido el proceso de la convocatoria (a elecciones regionales), hasta tanto el proceso de renovación no concluya, porque no puedes violar los derechos de esas organizaciones que quieren postular en los procesos”, afirmó D’Amelio en entrevista matutina a Unión Radio.

En cuanto al inicio de validación de partidos políticos, La rectora señaló que será el próximo sábado 18 de febrero cuando se de inicio el proceso de renovación de nóminas de las organizaciones con fines políticos y se extenderá hasta el 21 de abril.

Para ellos el ente electoral estará habilitando 390 puntos que trabajarán durante siete horas diarias, en los días establecidos por el cronograma y contarán con la plataforma de autenticación biométrica, para permitir la validación de los militantes de cada partido.

Una vez culminado el proceso , será aprobado un primer informe preliminar de la jornada, luego de lo cual se abrirá el período de reparos para quienes participen en este proceso. También se prevé un lapso de impugnaciones, antes de que sea emitido el informe final que será elevado a la consideración del CNE.

Legitimados

En cuanto al inicio de validación de partidos políticos, señaló que comenzarían a legitimar sus nóminas los partidos políticos que no presentaron candidaturas en las dos últimas elecciones.

Según indicó D’Amelio, en la actualidad son sólo cinco las organizaciones políticas vigentes: “Es mentira que solo quedaría el PSUV, quedarían cinco organizaciones: el partido la MUD –que no es la Mesa de Unidad-, PSUV, Puente, Ipp y UPP89. La MUD y el PSUV no irían al proceso de renovación porque cumplieron con el 1% en más de 12 entidades”, afirmó la rectora.

Aclaró, sin embargo, que a pesar de la postergación, el tema de los comicios regionales se mantendrá en la agenda a tratar en las reuniones del CNE.