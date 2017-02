Daniela Alvarado: Bolívar no soñaba con un país lleno de miseria y corrupción (Vídeo)

Daniela Alvarado hizo un llamado al oficialismo para que considerarán que "la mejor opción de la izquierda es ser oposición, pero deben entender que su tiempo ya se terminó" / Foto: Archivo

En conmemoración del Día de la Juventud, la actriz Daniela Alvarado en un discurso lleno de, como ella misma lo describió, “verdades amargas que levantarán ronchas”, se dirigió en su carácter de oradora de la sesión especial de este miércoles 15 de febrero, al país, a los opositores y oficialistas, a quienes se fueron y a quienes aún continúan aquí. Los invitar a seguir luchando para que “el afán de ser el mejor país del mundo deje de ser una utopía y se convierta en una realidad”.

Antes de dar inicio a su discurso y con la atención de todos los presentes en el hemiciclo de la AN, la conocida como “la hija del negrito fullero y simplemente María” aclaró para que no se cuestionará su palabra: “soy hija de un hombre izquierdista, revolucionario, de esos que le indignan la realidad de los individuos que conforman su población, no como esos neo izquierdistas que toman ese lado por oportunistas y buscando beneficios propios”.

Alvarado aseguró que muchos de los problemas que sufre la nación vienen no desde que llego la Revolución sino desde que los venezolanos comenzaron a votar por un ideal. “Nuestro problema vienen desde que se instauró la democracia y con ella la distorsión de conceptos. De unos años para acá se comenzó a votar no por el candidato más preparado sino por el más simpático al que sintiéramos más cerca porque nos deslumbraba ver hasta donde había llegado y pensábamos: él es pobre como yo, él sabe mis necesidades, él ha pasado tanta hambre como yo entonces él si va a solucionar todos mis problemas”, dijo la actriz.

Expresó con palabra sentidas y emotivas la también protagonista de “Mi ex me tiene ganas”, que hoy Venezuela vive la consecuencia por haber sustituido la preparación por el carisma al momento de escoger un líder.

¿Cómo se quiebra un país petrolero?

Lamentó que la bancada del Gran Polo Patriótico no presenciará su discurso, a su juicio por ser una dama y ciudadana venezolana debieron haber asistido. Sin embargo, esto no le impidió que se dirigiera a ellos, estaba segura de que si no la estaban viendo en ese instante, más tarde lo harían.

“No logro entender y quizás ni ustedes mismo me lo puedan explicar, cómo después de manejar todo el dinero y los recursos que bajo el socialismo del siglo XXI entro a este país, Venezuela está en los primeros lugares de índices negativos del mundo y no en los positivos”, preguntó al GPP, y señaló que nadie se refiere a Venezuela como una potencia agropecuaria, económica, petrolera o social, “se refieren a nosotros como el país con mayor índice de asesinatos, de corrupción, de delincuencia y todo por la mala administración”.

“Quisiera que alguno se sentara a pensar cómo hicieron para quebrar un país petrolero, estoy segura que ni siquiera los economistas del mundo lo saben y se están preguntando: ¿Cómo se quiebra a un país petrolero cuando el petróleo es uno de los hidrocarburos más buscados en el mundo? ¿Cómo lo hicieron?”.

Danielita también los instó a reflexionar sobre lo que pensaría el libertador Simón Bolívar, quien a su juicio, no estaría orgulloso de lo que hoy vive Venezuela. “Bolívar no soñaba con un país endeudado, lleno de miseria y corrupción, su sueño estoy segura no era construir una patria que subsidiará a su ciudadanos regalándoles bolsas con comida o viviendas a cambio de votos”.

Aseveró que el Libertador soñó con una “patria independiente capaz de llegar al desarrollo económico, social y cultural; a la independencia de pensamientos; soñaba con una patria llena de libertad no de libertinaje”.

“Cómo creen que sentiría Bolívar al ver que la moneda que lleva su nombre no vale nada ante monedas internacionales y que los billetes con su nombre soy objeto de burla y risas porque no alcanzan para mayor cosas”, apuntó.

“Estoy segura de que con sus muchos errores el presidente Chávez tampoco estaría orgulloso de todo lo que han hecho luego de su muerte”, agregó.

Afirmó que a pesar de no haber apoyado al presidente Chávez “jamás irrespetaría” a él con respeto ya que ocupó el cargo más importante del país, pero, cuestionó por qué “teniendo el alcance que tenía dentro del pensamiento de los venezolanos no construyo esquemas mentales que contribuyeran al desarrollo del país. Hoy después de 17 años tenemos más pobres, más delincuencia, desabastecimiento y nos encontramos sumergidos en una sociedad casi prehistórica”.

“La realidad habla por sí sola, socialismo del siglo XXI se traduce en una sociedad enferma de intolerancia y rabia en una economía moribunda y en una descolocación de ideas y conceptos”, sentenció.

En este sentido Alvarado hizo un llamado al oficialismo invitándolos a que se desprendieran de “el bloque mental, que los lleva a pensar que son la única solución del país”, para que así se tomaran en cuenta que quizás “la mejor opción de la izquierda es ser oposición, pero deben entender que su tiempo ya se terminó”.

“¿Qué tan consientes están de que los jóvenes tienen los sueños truncados?”

De igual modo de dirigió a la bancada opositora, la mayoría parlamentaria, haciéndose eco de las muchas interrogantes que hoy por hoy los venezolanos quisieran formularles y que a través de ella trataron de hacerlo. Alvarado les aseguró que entendía las piedras de tranca que han tenido en su lucha pero exigió saber, “¿Qué están esperando para lograr lo que nos prometieron?”.

Con desesperación también les preguntó, a quienes dijo sentir suyos, “¿Qué tan consiente están de que los jóvenes tienen los sueños truncados? Enamorarse”. Manifestó que debe haber una manera legal y pacífica apegada a la constitución debe existir para imponerse ante cualquier institución por muy respetada que deba ser”.

Les recordó que quienes los escogieron fue el pueblo, “que sale a marchar y está harto de caminar y caminar por un rumbo al que no se llega a ninguna meta. Está en sus manos recatar un país moribundo, la igualdad que tanto necesitamos pero hacia arriba, porque la idea jamás es bajar, la idea es que todos seamos iguales hacia arriba”.

Reiteró que el movimiento revolucionario convirtió a un país de inmigrantes a un país de emigrantes “y deben lograr que todos esos jóvenes que se fueron regresen”.